“Balanç molt positiu” per a la delegació andorrana al Campionat d’Europa U19 de vòlei platja

La parella masculina andorrana en un dels seus partits a Irlanda (FAVB)

La participació andorrana al Campionat d’Europa SCA U19 de vòlei platja, disputat a Irlanda, es tanca amb “un balanç molt positiu per al futur del vòlei platja del país”, assenyalen des de la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB). La parella masculina formada per Christian Ribeiro i Alan Mitjana ha aconseguit una destacada quarta posició final, mentre que Judit Claret i Mia Pijuan han mostrat un bon nivell en el debut internacional, arribant fins als quarts de final.

En categoria masculina, Ribeiro i Mitjana han superat els quarts de final amb una victòria ajustada davant la parella islandesa Hafþórsson/Hafþórsson (2-1). A semifinals, van caure contra Diatolic/Sigurfinsson (0-2), però “han competit amb molta intensitat en el partit pel bronze davant els escocesos Gillies/Caesar, que finalment s’han imposat per 2-1”. Amb aquest resultat, Andorra tanca entre els quatre millors equips del torneig.

En la competició femenina, Claret i Pijuan van signar una gran fase de grups amb dues victòries —contra Escòcia (2-0) i Islàndia (2-1)—, però no van poder accedir a semifinals en perdre a quarts davant la parella irlandesa Cassidy/Mulcahy per 0-2. Tot i això, “la seva participació deixa molt bones sensacions i marca un punt de partida per al desenvolupament competitiu del vòlei platja femení a Andorra”.

Amb aquesta participació, la Federació Andorrana de Voleibol reforça el seu compromís amb l’impuls del vòlei base i la projecció internacional de les joves promeses del país.