FEDA publica la Memòria de Sostenibilitat 2024 com a exercici de transparència i compromís amb el futur

El grup FEDA ha publicat la Memòria de Sostenibilitat de 2024, un document que reflecteix el compromís amb un model energètic responsable i transparent, i que dona compte de totes les actuacions executades al llarg de l’any amb les dades més significatives de tot l’exercici. En aquest sentit, la memòria també recull les 62 accions del Pla de Sostenibilitat assolides durant el 2024 i ofereix una visió global dels avenços estructurats en tres grans eixos: Ambiental, Social i de Governança.

A més de ser un exercici de rendició de comptes, la memòria és el resultat d’un treball exhaustiu de recopilació i sistematització de dades de tot el grup (FEDA, FEDA Solucions, FEDA Ecoterm i CTRASA), que permet explicar amb rigor i detall les línies d’actuació de FEDA.

En aquest sentit, el document s'ha elaborat d'acord amb els estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), ha estat auditat externament i, a més, s'ha reportat al Global Compact de les Nacions Unides, del qual FEDA és una de les dues entitats andorranes que en forma part com a membre actiu.





Reducció del 20,4% de la petjada de carboni

D’entre les dades destacades que inclou la memòria, cal remarcar la reducció del 20,4% de la petjada de carboni respecte a l’any anterior. Aquesta reducció referma els esforços que s’estan fent des de la companyia per a assolir la neutralitat en carboni, fixada per al 2030. Aquests 20 punts de reducció suposen un salt important respecte a la rebaixa que ja es va aconseguir el 2023, i consoliden la tendència en els darrers exercicis. En valors absoluts, això vol dir que es van emetre 67.195,8 tones de CO₂ eq. en lloc de les 84.428,72 tones de CO₂eq de 2023.

Un gruix important de la reducció de les emissions s’ha produït en l’abast 3, que fa referència a les emissions indirectes, principalment generades per la importació de l’electricitat.

Així doncs, un fet important per a assolir la reducció ha estat l’increment de la compra d’electricitat d’origen renovable, així com l’increment de la producció nacional, que ha cobert el 24% de la demanda total del país.

Aquestes dues realitats han permès assolir que tres quartes parts de l’electricitat consumida a Andorra ja sigui d’origen renovable, concretament un 78%.

Un altre indicador rellevant que s’extreu del càlcul de la petjada de carboni són les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per kWh subministrat. Aquest s’ha reduït un 39%, situant-se en 51,31 gCO₂ eq/kWh.

FEDA realitza de manera voluntària el càlcul de la seva petjada de carboni per a avaluar les emissions de GEH generades per les seves activitats i identificar les mesures de reducció més efectives. Aquest càlcul es fa seguint la normativa UNE-EN ISO 14064 i el Greenhouse Gas Protocol (Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle), mitjançant les quals FEDA quantifica les seves emissions directes i indirectes, incloses dins l’abast 1, abast 2 (indirectes, relacionades amb el consum d’electricitat) i abast 3 (indirectes associades a la cadena de valor).

A més, FEDA manté el compromís de compensar les emissions directes de la seva petjada de carboni.





Sostenibilitat també en la gestió interna i social

La memòria també recull l’esforç fet en àmbits com la mobilitat sostenible, l’estalvi energètic, la igualtat d’oportunitats i el foment de la conciliació, així com les diferents accions del Pla d’Igualtat de FEDA per a reduir la bretxa salarial, que actualment se situa entorn del 14%.

Amb la publicació d’aquest document, FEDA reafirma la seva voluntat d’actuar amb transparència, rigor i compromís, i posa a disposició de la ciutadania una eina per a conèixer de primera mà l’evolució i les prioritats de l’empresa en matèria de sostenibilitat.