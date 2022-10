La vida sempre ens sorprèn. Hi ha moments en els quals toca un canvi de ritme. En el meu cas em toca viure ara mateix un ritme més lent, però això no significa no poder continuar creant o pensant. Només significa això, un canvi de ritme. No és ni bo ni dolent, són coses que succeeixen en la vida. Com deia Darwin: “No és el més fort de les espècies el que sobreviu, tampoc és el més intel·ligent el que sobreviu. És aquell que és més adaptable al canvi” Per tant, quan abans t’adaptis a les noves situacions, millor.

Avui he llegit una frase que pot servir d’exemple.” La pobresa és una actitud mental, la falta de diners una cosa temporal”. Si entenem aquesta frase, és fàcil traslladar-la a altres aspectes de la vida. Hi ha etapes que són temporals. Més fugaces seran com més aviat millor ens adaptem. Si t’arrossega el corrent del mar, està totalment desaconsellat nedar contra corrent, perquè esgotes les teves energies i t’ofegues.

Cal deixar-se portar i nedar cap al lateral, d’aquesta manera no gastarem totes les energies i acabarem sortint del moment. Per tant, si ara et toca viure un altre ritme de vida, si la música té un altre ritme, adapta’t, com més aviat ho facis, més fàcil serà tot. A vegades ballem rock, altres vegades música clàssica. Toqui el que toqui, saber que la vida és canviant i no nedar contra corrent sempre t’anirà bé.

