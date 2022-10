Ruta Defensa de Costes (del Garraf al Francàs – Garraf i Baix Penedès)

Us proposem un recorregut llarg (uns 30 quilòmetres), que podeu fer per parts o fer-ne alguns trams en cotxe o en tren. És llarg, però també és fàcil. Es tracta del recorregut corresponent a la ruta Defensa de Costes, editada per Memorial Democràtic, Espais de Memòria (itineraris pel Penedès).

Transcorre al voltant d’una sèrie de construccions de defensa de la Guerra Civil, seguint la línia de costa del Garraf i del Baix Penedès. La ruta té un díptic editat i consisteix en un seguit de plafons explicatius de búnquers i línies de defensa. Aquest recorregut els uneix per a facilitar a tots els qui interessi seguir aquest recorregut.

La ruta és senzilla menys al terreny trencat, prop de la costa per la zona dels Colls, entre el final del passeig marítim de Sitges i la zona de Sant Cristòfor a Vilanova. Si es vol fer la ruta en tren s’haurà de comptar una distància més gran per a anar de l’estació de Sitges al primer búnquer prop del Port de l’Aiguadolç i el retorn del búnquer del Francàs, al límit entre Coma-ruga i Roda de Barà per a anar a l’estació de Sant Vicenç de Calders. La major part de la ruta transcorre pel passeig marítim, tot i que té també diversos trams de sorra perquè passa per la platja.

Per www.surtdecasa.cat