L’Audiència de Madrid ha tombat el recurs judicial de l’expresident espanyol, Mariano Rajoy, contra la querella a Andorra. Per tant, es queda sense motius legals per a evitar la declaració a la Batllia per un delicte de coaccions i amenaces a ciutadans andorrans, els màxims responsables de BPA.

També estan sent investigats per la justícia andorrana els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, que també van presentar recurs i ha estat desestimat.