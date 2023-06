Canillo: Primer trimestre amb un resultat pressupostari positiu

Sessió del Consell Sabut a Canillo (Comú)

El Comú de Canillo ha celebrat aquest dimarts el tradicional Consell Sabut Octava de Corpus per a assistir a l’Església i Pagament de les Terces. En la sessió del consistori s’ha informat sobre la liquidació pressupostària del primer trimestre de l’any. A final de març s’havia executat més de 2,1 milions d’euros en despeses (10,6%) i prop de 5,4 milions d’euros en ingressos (27,1%), fet que suposa un resultat pressupostari provisional positiu amb un total de més de 3,3 milions d’euros.

Al pressupost del 2023, l’equip que encapçalen els cònsols Francesc Camp i Marc Casal van preveure 20,2 milions d’euros en despeses. Aquesta xifra no ha experimentat cap ampliació pressupostària durant el primer trimestre de l’any.

Els mandataris han valorat que les xifres dels primers tres mesos de l’any “demostren que estem mantenint la línia fixada en el pressupost d’aquest any i, per tant, tot indica que podrem dur a terme els projectes plantejats en el pressupost inicial”. Segons Camp, “tot i que és un resultat preliminar, mostra que portem una bona evolució. L’execució dels ingressos se situa per sobre del que es va preveure al pressupost de l’exercici”.

Cal recordar que entre les despeses d’inversió més importants per aquest any hi ha el Centre d’Atenció Primària amb un total de 700.000 euros, i altres partides rellevants que incorporen obres de millora, eixamplaments de carreteres, embelliments als diferents veïnats de la parròquia, així com l’adquisició de maquinaria, millores i ampliació de la xarxa d’aigües i d’edificis comunals, i millores en parcs i jardins, entre d’altres. Actualment, el Comú està executant una quinzena d’obres per un valor d’aproximadament 7 milions d’euros.

L’endeutament del Comú per aquest any 2023 és del 22% respecte al sostre d’endeutament màxim previst a la llei (200%). En xifres es tradueix en prop de 4 milions d’euros de deute.

Un dels temes que també s’ha tractat durant la sessió ha estat l’aprovació de la modificació de l’ordinació i el reglament del cadastre de la parròquia de Canillo. Tenint en compte la dificultat en la qual es troba la corporació per a disposar d’un cadastre degudament actualitzat i que reflecteixi la realitat, s’ha proposat corregir algunes disfuncions. L’objectiu d’aquestes modificacions és establir un contacte més ràpid i directe amb els titulars dels immobles, així com agilitzar els tràmits en cas que requereixin un canvi d’adreça.

La corporació comunal ha validat subvencions esportives per a dos esdeveniments de curses de muntanya que tindran lloc a Canillo aquest estiu. D’una banda, el patrocini de l’Olympus Race (8 i 9 de juliol) de 18.000 euros, i de l’altra, la Canillo Trail (26 i 27 d’agost) amb una aportació de 7.000 euros.

Durant la sessió també s’ha aprovat la declaració institucional per part de l’administració comunal per a donar suport a la candidatura als Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2029.