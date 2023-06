A Sant Pere del Tarter també arriba la festa major. És ja!

Programa de la festa major de Sant Pere del Tarter (agenda.ad)

Aquest mateix dijous, 28 de juny, tindrà lloc a Sant Pere del Tarter, a la parròquia de Canillo, la festa major amb una jornada amb activitats per a tothom que s’allargaran durant tot el dia. El programa festiu començarà al punt del migdia amb la tradicional missa.

En sortir de la celebració religiosa, a les 12:30 hores, hi ha prevista una ballada de sardanes amb la Colla Sardanista de Montserrat. Ja de cara a la tarda, a les 18 hores, hi haurà instal·lats els inflables i es faran les activitats infantils. De cara a la nit, a les 23:30 hores, es farà el concert amb el grup de versions Clap and Company. Per a acabar la jornada festiva i per als que no tinguin son, a les 0:30 hores, el DJ Dydy farà el tancament de festa.