Canillo estrena la cançó de la parròquia i fa entrega dels premis de guarniment floral

La festivitat de Sant Roc ha estat marcada per la presentació oficial de “la cançó de Canillo”, musicada per Albert Gumí i amb lletra de Santi Casas. El projecte va sorgir arran de la necessitat de tenir una cançó o tonada que representés la parròquia en esdeveniments de tota mena.

Els assistents a la missa oficial a l’església Sant Serni aquest dilluns festiu, oficiada per Mossèn Ramon, han pogut escoltar la seva interpretació a càrrec del mateix autor. El nom de la cançó es triarà mitjançant un concurs que es farà entre els escolars de la parròquia.

Canillo ja té la seva cançó oficial. La necessitat de tenir una melodia personalitzada va néixer quan l’ONCA va demanar per una cançó que representés a cada parròquia, amb motiu del dia de la Constitució. Des del Comú de Canillo es va fer una recerca als arxius, i no se’n va trobar cap referència. Va ser aleshores quan el músic Albert Gumí es va oferir per compondre’n una, i el dia de la Constitució 2021 es va entregar una còpia de la partitura al cònsol, després de la seva interpretació a l’Auditori Nacional d’Andorra.

El pas següent va ser l’enregistrament, amb els músics Pilar Planavila a l’acordió i Ivan Caro a la gralla. Paral·lelament, l’Esbart de les Valls del Nord, i de manera totalment desinteressada, es va comprometre a confeccionar la coreografia de la música, que ja va ser estrenada com a acte inaugural la passada edició de la Festa Major de Canillo.

Pel que fa a la lletra, l’interès se centrava en la representació del sentiment i particularitats de la parròquia. Santi Casas ha recollit totes aquestes premisses i les ha plasmat en la cançó.

Ara, els escolars de la parròquia seran els encarregats de posar-li un títol. Es farà a través d’un concurs, un copa iniciat el curs escolar.

La festivitat de Sant Roc també s’ha completat amb el lliurament dels premis de guarniment floral, “Florim la parròquia”, a la plaça Carlemany. Els guanyadors han estat en categoria Comerços la Borda de l’Hortó, Restaurant la Sangria i la Cantina de Racons. Pel que fa a Cases Unifamiliars, el premi ha estat per al xalet La Comarqueta, Casa Gep i xalet Prat de la Font. A Balcons i finestrals, les millors propostes valorades han estat l’edifici el Saüc, al Tarter, la Casa Les Roques 3, i l’edifici els Àgols, 2,3. En allotjaments turístics, el guardó se l’ha endut el Grup Calbó, l’Hotel Bonavida i l’Hotel Naudi.

Des del comú es valora molt positivament la implicació en la cura pels entorns per part dels ciutadans i dels negocis. A més, la corporació s’involucra en aquest aspecte, i participa en el projecte ‘Viles Florides’, on prenen part més de 300 municipis de Catalunya i comuns d’Andorra. En aquest sentit, un jurat valora els esforços de cada localitat per a l’ornamentació dels municipis i alhora punta altres valors com la preservació i envelliment dels nuclis urbans.