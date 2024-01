Cande Moreno obre la Copa del Món de Zauchensee 46a al primer entrenament de descens

Cande Moreno, a l’entrenament de descens de la Copa del Món de Zauchensee. FOTO: Christophe Pallot / Agence Zoom

Avui dijous s’ha alçat el teló de la Copa del Món de velocitat que acull, aquests dies, l’estació austríaca d’Altenmarkt-Zauchensee. L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, ha estat 46a a l’entrenament de descens. Aquesta cita austríaca només tenia un entrenament oficial programat per avui dijous. Demà divendres es disputa el supergegant, dissabte el descens i diumenge un segon supergegant per a tancar la competició.

A l’entrenament d’avui, Moreno ha estat 46a amb +4.51 respecte al millor registre, que ha estat per a la italiana Federica Brignone (1.47.32). L’andorrana marcava el 43è temps al primer sector, el 50è al segon, el 52è al tercer mentre que al quart millorava per fer el 40è. Al cinquè sector era el 51è temps, per a acabar en meta amb el 46è registre.