Cande Moreno i Jordina Caminal s’entrenen a Orcières

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (arxiu / Michel Cottet / Agence Zoom)

L’equip femení de velocitat, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, es troba a Orcières (França) fent entrenaments de velocitat fins aquest dimarts, dia 7 de gener, tant de descens com de supergegant. La idea aquí és “treballar per al retorn de la Cande a la competició”, segons l’entrenador Xoque Bellsolà, amb l’opció de fer algun gegant amb la Jordina a Vars (França), dimarts, tot i que per confirmar.

D’Orcières, l’equip es traslladarà a Pila (Itàlia) per a competir a unes FIS de velocitat, “especialment perquè la Cande Moreno agafi una mica de ritme de carrera”, segons Bellsolà. Serien unes curses de descens (dia 10) i supergegant (dia 11), tant amb Jordina Camina com amb Cande Moreno.

Depenent de l’evolució del turmell de Moreno, l’equip viatjarà a Zauchensee, on disputaran els dos descensos i el supergegant de la Copa d’Europa (del 13 al 17 de gener). Després d’aquesta cita austríaca, Caminal tornarà a casa per a fer un descans, mentre que Moreno, tot analitzan la seva evolució en aquests dies de curses, la idea seria viatjar a la Copa del Món de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya), del 23 al 26 de gener, amb un descens i un supergegant.

Després de Garmisch, Cande Moreno tindria un període de descans abans dels Campionats del Món de Saalbach (Àustria), mentre que Jordina Caminal viatjarà a finals de gener per fer la Copa d’Europa de Sella-Nevea (Itàlia), amb dos descensos, per a continuar a la lluita per a estar a les finals de la competició continental, que aquest any es disputen a Kvitfjell (Noruega) els dies 16 i 17 de març.