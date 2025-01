Handbol: Andorra no puntua en la primera fase del CESA i cau davant Cantàbria

Imatge del partit jugat contra Regió de Múrcia (FAH)

La selecció juvenil d’handbol d’Andorra, dirigida per Edgar Serra, no ha aconseguit puntuar en els dos partits de la fase preliminar del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), disputats a la Ciutat Esportiva de Blanes. Tot i l’esforç dels jugadors, els tricolors no han pogut superar els seus rivals i han quedat classificats en tercera posició del seu grup.

En el primer partit, Andorra es va veure superada per Castilla-La Mancha, que va imposar-se amb una defensa contundent i va dificultar l’atac andorrà al llarg de tot l’enfrontament. El resultat final va ser un clar 50 a 14 a favor del combinat castellà.

En el segon duel, disputat dissabte a la tarda, Andorra va mostrar una millora en el seu joc. Tot i així, els tricolors no van poder superar Regió de Múrcia, que es va endur la victòria amb un marcador ampli de 49 a 26. Malgrat el resultat, l’equip tricolor va demostrar una actitud combativa i va deixar bones sensacions en algunes fases del partit.

Diumenge, Andorra ha disputat el seu primer partit de la Copa d’Espanya davant Cantàbria. Els tricolors han caigut amb un marcador de 24 a 16, però han mostrat una cara molt diferent respecte als partits anteriors. L’equip ha estat més proactiu en defensa i més ambiciós en atac, mantenint el partit disputat durant molts trams. Malgrat la derrota, les sensacions han estat positives i evidencien l’evolució del conjunt.

Amb aquesta situació, Andorra juga aquest dilluns contra Extremadura, a les 15.45 hores, per a seguir competint en la Copa d’Espanya i buscar la millor classificació possible en aquesta competició.