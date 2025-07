Cande Moreno i Jordina Caminal faran dues estades a Xile

Cande Moreno, al gimnàs del CTEO. Foto: FAE

L’equip nacional femení de velocitat en esquí alpí, format per Cande Moreno i Jordina Caminal, es troba en plena pretemporada amb entrenaments programats pel preparador físic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), però també amb la vista posada en les pròximes estades de neu, que seran a Xile i que seran en dues ocasions.

El primer viatge a Xile serà per esquiar a Colorado i La Parva, amb inici del viatge el 21 d’agost, per a tornar el 9 de setembre. Més tard, el 26 de setembre, l’equip que dirigeix Xoque Bellsolà tornarà a volar a Xile, en aquest cas fins el 19 d’octubre i, ara, a Corralco.

Tant Cande Moreno com Jordina Caminal han estat, les últimes setmanes, entrenant físic, i ara gaudeixen d’alguns dies de descans per a reprendre l’activitat els pròxims dies i continuar amb la preparació per a arribar en les millors condicions possibles a l’estada de neu.