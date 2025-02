Cande Moreno, a la Copa del Món de velocitat de Kvitfjell

Cande Moreno, al supergegant WC de Garmisch. Foto: Millo Moravski Agence Zoom

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, competirà a partir d’aquest dimecres i fins el diumenge a les curses de velocitat de la Copa del Món de Kvitfjell (Noruega). L’andorrana, que va iniciar el viatge cap a Noruega el passat dilluns, tindrà avui el primer entrenament oficial de descens. El segon serà dijous, mentre que el divendres, dia 28, es disputarà la primera cursa de descens. Hi haurà un segon descens el dissabte dia 1, mentre que el diumenge es tancarà aquesta cita escandinava de la Copa del Món amb el supergegant.

Cande Moreno arriba a aquesta cita després de puntuar a les tres últimes curses de Copa d’Europa en què ha participat, a Bardonecchia primer i després a Sarntal. Abans, al mes de gener, ho va fer a altres tres curses a Zauchensee. L’andorrana, a més, va competir als passats Mundials de Saalbach, on va ser 18a al Team Combined juntament amb Carla Mijares, 26a al descens i 28a al supergegant.

Aquesta temporada ha competit ja en Copa del Món. Ho va fer a Garmisch-Partenkirchen, on va ser 38a al descens i 37a al supergegant. La seva temporada, que ha estat marcada per aquest inici progressiu per a la bona recuperació del seu genoll i després del turmell, ha inclòs algunes curses FIS, a les quals ha estat sempre al top10, guanyant el gegant de La Molina, i abans sent 2a i 5a als descensos FIS de Pila, les quals van ser les seves primeres curses de la temporada el passat 10 i 11 de gener, respectivament.