Coberta del llibre “El gran llibre de les bruixes catalanes”, de Joan de Déu Prats

Títol: El gran llibre de les bruixes catalanes

Autor: Joan de Déu Prats

Pàgines: 160

Editorial: Comanegra

Un llibre que és una obra d’art, un cant d’amor al nostre imaginari i un exercici de reparació històrica. El món es molt mes formidable, complex i profund del que sovint pensem. Les bruixes catalanes reals i somiades ho recorden en aquest llibre a traves dels seus prodigis, i tambe a traves de la terrible persecució que van patir.

A vegades, els contes de fades amaguen histories per a no dormir; hem de saber-ho i no espantar-nos. Existeix un món visible i un d’invisible. El misteri sempre bategarà. No es tracta de desvelar-lo, sinó d’intuir-lo i viure’l. Sembla que els temps de la màgia s’hagin acabat, però això encara no es cert: si acluquem be els ulls ensopegarem amb una porta, o un llibre, que ens retorni al gran viatge. Benvinguts!

Font: lacasadellibro