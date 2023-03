Campanya del Bici Lab Andorra per a celebrar el Dia de la Dona i promoure el ciclisme femení

El Bici Lab vincula el Dia de la Dona amb el ciclisme femení (AndorraCapital)

El Bici Lab Andorra es vol sumar als actes de celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb una acció per a promocionar el ciclisme femení. Des d’avui dimecres i fins al 31 de març proposa a les dones el repte de pujar el Coll de la Comella i ofereix premis a les que aconsegueixin millors resultats.

Així doncs, les participants s’han de sumar al challenge anomenat 8M – Bici Lab Andorra a través de l’aplicació STRAVA (una aplicació utilitzada habitualment per les persones que fan esport per a registrar els resultats dels seus entrenaments) i fer el repte proposat: pujar els 3,84 quilòmetres que recorren aquesta ruta ciclista d’Andorra la Vella i que ofereix 301 metres de desnivell positiu i prop d’un 8% de pendent.

La participant més jove, la més ràpida en aconseguir la fita, la que l’hagi fet més vegades o la més veloç pujant el port amb una bicicleta elèctrica s’enduran un mallot ciclista del Bici Lab Andorra.

L’acció se suma a la primera exposició temporal amb què ha arrencat el Bici Lab Andorra i que es pot visitar de manera gratuïta des de l’octubre passat: La dona i la bicicleta, que explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per a lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes. La mostra es complementa amb testimonis audiovisuals de dones ciclistes professionals des de diferents prismes.