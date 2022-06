Campanya de comunicació per acostar a la ciutadania i actors implicats els conceptes d’economia circular

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntamentç amb la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, han presentat aquest dimarts la campanya de comunicació que ha preparat el Ministeri per informar i sensibilitzar sobre l’economia circular. Així, i tal com ha explicat Calvó, la campanya preveu incidir i acompanyar el canvi d’hàbits dels ciutadans per motivar i implicar a tothom cap a un canvi de model de consum basat en la circularitat i abandonar l’actual model lineal.

A més, la campanya també acompanyarà i reforçarà els preceptes que preveu aplicar el projecte de Llei d’Economia Circular, actualment a tràmit parlamentari. L’acció s’emmarca en els diversos actes que ha impulsat el Ministeri per celebrar la Setmana del Medi Ambient. “L’actual model de consum és responsable del 90% de les problemàtiques mediambientals”, ha recordat la ministra. Per aquest motiu, “és bàsic que la ciutadania sàpiga que vol dir l’economia circular i quins són els canvis d’hàbits que es poden dur a terme de forma individual per avançar en aquesta línia”.

D’aquesta manera, Calvó ha ressaltat que la campanya es desenvolupa al llarg del 2022 i que interpel·la a la ciutadania, als sectors empresarials implicats i també al sector escolar. “Volem arribar al màxim de gent possible perquè tots podem aportar per avançar cap a l’economia circular”, ha emfatitzat.

La campanya de comunicació s’ha previst en tres fases d’actuació que s’adaptaran en funció dels terminis d’aprovació i entrada en vigor de la Llei i dels diversos públics a qui va dirigida. Així, en la primera fase la finalitat és fer reflexionar, informar i conscienciar sobre els conceptes d’economia circular i es durà a terme durant els mesos de juny i juliol.

La segona fase se centrarà en explicar prop dels actors implicats les noves obligacions i principis que preveu la llei, un cop estigui aprovada. Finalment, la tercera i última fase que es desenvoluparà a la tardor, entrarà a explicar els conceptes més claus que preveu el text legal i que poden desenvolupar de manera conjunta la ciutadania i els sectors implicats per avançar cap a l’economia circular.

L’acció de comunicació i sensibilització de la ciutadania abordarà els conceptes claus d’economia circular com: malbaratament alimentari, consum responsable, la reparació abans de llençar, estalvi d’aigua, reducció dels plàstics d’un sol ús, el reciclatge, la mobilitat sostenible i la reducció dels residus. La campanya es farà a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació, marquesines al carrer, cinema, accions d’street màrqueting, tallers a les escoles i cartes als sectors implicats. Totes les accions derivaran a l’aparat web https://www.mediambient.ad/pensacircular on estarà recollida tota la informació de fàcil accés per a la ciutadania.

Campanya també basada en els principis de l’economia circular

Amb la voluntat de respectar els principis que impulsa i promulga l’economia circular, la campanya de comunicació s’ha previst seguint aquests criteris, per aquest motiu s’ha minimitzat la producció de material divulgatiu propi. Així, i com a novetat, les lones de les marquesines dels carrers seran reutilitzades per a la producció de marxandatge. A més, també es faran accions a peu de carrer i prop de la ciutadania per no generar material com ara díptics en paper.