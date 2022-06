Torres i Marquina coneixen les estratègies de telecomunicacions i transició digital de Mònaco

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, acompanyat del secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cèsar Marquina, i del director general adjunt d’Andorra Telecom, Josep Antoni Ambatlle, és aquest dimarts de visita de treball al Principat de Mònaco. Així, la delegació andorrana ha visitat inicialment l’empresa Monaco Cloud amb el seu director general, Pierre Puchois. Es tracta de l’operador del ‘núvol’ monegasc, que ofereix una àmplia gamma de serveis en línia tant per a les empreses públiques i privades residents com per a les estrangeres.

Posteriorment, els representants andorrans s’han desplaçat a la Delegació Interministerial encarregada de la Transició Digital (DITN), on han mantingut diverses trobades i intercanvis. Per la seva banda, el titular de Turisme i Telecomunicacions s’ha trobat amb el delegat interministerial, Frédéric Genta, amb qui han debatut sobre les diferents polítiques per a la transició digital impulsades a ambdós països, amb la intenció de poder compartir idees i models d’èxit.

Per la seva banda, Marquina i Ambatlle han assistit a una presentació del programa Extended Monaco, a càrrec del responsable de la DITN, Pascal Rouison, i del director de serveis digitals, Julien Dejanovic, seguida d’una trobada amb Francesco Bongiovanni, director general d’Orbital Solution, una empresa del sector espacial implantada a Mònaco.

Finalment, el ministre, el secretari d’Estat i el director adjunt han estat rebuts pel ministre d’Estat Pierre Dartout a la seva residència, on ha tingut lloc una reunió de treball conjunta: també n’han pres part l’ambaixadora d’Andorra a França i Mònaco, Eva Descarrega, així com el conseller de Govern i ministre de Finances i Economia, Jean Castellini, el delegat interministerial de la transició digital, Frédéric Genta, i la directora general de Relacions Exteriors i Cooperació, Isabelle Rosabrunetto.

Bilateral del ministre Torres amb el director de Turisme

Aprofitant la seva visita al Principat de Mònaco, el ministre Torres també s’ha trobat amb el director de Turisme i Congressos, Guy Antognelli. En aquest cas, la reunió s’ha centrat en l’aposta d’Andorra per un turisme sostenible i de qualitat. En aquest sentit, Torres s’ha interessat per les polítiques i estratègies del turisme de congressos que s’aplica a Mònaco, i ha exposat a Antognelli que Andorra té les característiques i infraestructures per esdevenir, encara més, una destinació interessant per aquest tipus de públic. Així, ha exposat que des de fa anys el Principat i l’OMT celebren al país de manera biennal el Congrés Mundial de Neu i de Muntanya, amb conferenciants i congressistes vinguts d’arreu del món.