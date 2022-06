Una nova eina permetrà fer visites virtuals a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

En el marc de la celebració del Dia Internacional dels Arxius, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell presentarà aquest dijous una nova eina informàtica orientada a la visualització i al recorregut virtual per les seves instal·lacions. La visita virtual utilitza la mateixa tecnologia que el Street View de Google generant una visualització en 360 graus de cada espai, permetent una navegació dinàmica a través de les dependències de l’arxiu.

A més, el recorregut virtual presenta informació del context, com ara, accés a documents en línia, explicacions funcionals i anècdotes que possibilitaran a l’usuari gaudir d’un passeig des de casa, amb l’ordinador o el mòbil, per les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal al temps que els aproparà als continguts custodiats per aquest centre. Per aquest motiu, l’eina s’adreça molt especialment, a més de la ciutadania en general, a docents i centres d’ensenyament.