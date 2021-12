Caminal, Vinyes i Guillamet repetiran a les “4 hores de Lleida”

Arriba el primer cap de setmana de desembre i les “4 hores de Lleida / 22 Open Resistència Off–Road“ és una cita és obligada per a Melchor Caminal, Joan Vinyes i Quim Guillamet, per mantenir una tradició que es va iniciar en el 2003.

En la 22a edició de la prova de l’Escuderia Lleida, l’equip de Baporo Motorsport pilotarà VW Golf 2.0, amb el clar objectiu de lluitar per un triomf que en les últimes temporades se’ls ha negat.

L’escenari de la prova serà com de costum el Circuit de Lleida, una instal·lació situada al costat de l’antiga N-II, a 3 km, escassos del centre de la capital catalana. La pista, que en les recents edicions estava seca i en la qual la pols apareixia amb una certa facilitat, sembla que en aquesta edició tindrà un aspecte completament diferent a causa de les pluges caigudes durant els últims dies.

A partir del divendres dia 3, la vintena d’equips inscritsa la cursa, començaran a situar-se en la posició que els organitzadors els ha reservat en el paddock de les instal·lacions del Circuit de Lleida. A partir de les 10.00 hores de la jornada següent (dissabte dia 4), s’iniciaran els tràmits precursa (verificacions, brífing…), que definiran els equips que podran prendre la sortida als entrenaments.

Durant la tarda del mateix dissabte, els equips autoritzats que ho creguin convenient, podran provar les seves mecàniques en la pista del traçat lleidatà. En concret, tindran un interval de 45‘ d’entrenaments lliures. Seguidament, es disputaran els entrenaments cronometrats (15,45 – 16.30 hores), decisius per definir l’ordre de sortida de les 4 hores.

Els pilots que formen l’equip de Baporo Motorsport, en les sis ocasions que han corregut formant equip, no han aconseguit pujar a l’esglaó més alt del podi absolut. Joan Vinyes ha aconseguit el triomf en aquesta prova en tres ocasions (2006, 2009 i 2013), Melchor Caminal en dues (2006, 2009), mentre que Quim Guillamet, quart classificat de la Copa de Catalunya 2021 de l’especialitat, no té la prova lleidatana en el seu palmarès.

L’opinió unànime és: “Ho tornarem a intentar, ens esforçarem al màxim per aconseguir-ho, però la veritat és que no és fàcil. És una competició molt dura, tant per als pilots com per a les mecàniques, a vegades, una ximpleria en el moment més inoportú t’allunya del triomf. Amb l’experiència adquirida en aquests anys prepararem la prova al detall i esperem, sobretot, poder competir i lluitar per les posicions de privilegi fins al final”.

A les 10.00 hores del diumenge (dia 5) es donarà la sortida llançada a la 22a edició de les 4 hores off–road de Lleida. El parc tancat final de la prova es farà, com sempre, en la recta del traçat lleidatà, on els vehicles s’aniran aparcant en bateria, una vegada el director de carrera hagi mostrat la bandera quadriculada.