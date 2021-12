Mai, de Ken Follett

Títol: Mai

Autor/a: Ken Follett

Pàgines: 800

Editorial: Rosa dels Vents

Sinopsi:

Ken Follett torna al thriller amb una emocionant novel·la que imagina el que no es pot ni imaginar: la imminent amenaça de la Tercera Guerra Mundial.

Des de l’abrusador desert del Sahara fins a l’ala Oest de la Casa Blanca i els passadissos del poder de les grans capitals del món, el mestre de la narrativa d’acció i suspens imagina un escenari de crisi global sense precedents en què un petit grup de personatges compromesos i tenaços lluita en una carrera contra rellotge.

Mai és un thriller extraordinari, ple d’heroïnes i de mala gent, de falsos profetes, d’agents d’elit, de polítics desencantats i de cínics revolucionaris. Ens envia un missatge d’advertiment per al nostre temps i presenta una història intensa i trepidant que transporta els lectors fins al caire del que es pot imaginar.

«Quan em vaig estar documentant per escriure ‘La caiguda dels gegants’ em va sobtar veure que la Primera Guerra Mundial era una guerra que ningú no volia. Cap dels líders europeus de cap dels dos bàndols tenia voluntat que s’esdevingués. Però, d’un en un, els emperadors i els primers ministres, sense pretendre la guerra, van prendre un seguit de decisions -decisions lògiques i moderades- que ens van acostar un pas més a un dels conflictes més terribles que ha conegut el món. I aleshores em vaig preguntar: “Podria tornara a passar?”» Ken Follett.

Autor/a

Ken Follett va néixer a Cardiff (Gal·les) i als deu anys la seva família es va traslladar a la capital britànica. Va realitzar els seus estudis a diferents escoles públiques abans de llicenciar-se amb honors en Filosofia a l’University College de Londres. Va començar la seva carrera com a periodista al diari de la seva ciutat natal, el South Wales Echo, i després va treballar al London Evening News. Posteriorment es va incorporar a una petita editorial, Everest Books, de la qual va acabar sent director adjunt. El seu primer gran èxit literari va arribar el 1978 amb la publicació de L’ull de l’agulla. Ken Follett és un dels autors més estimats i admirats pels lectors de tot el món, i les vendes dels llibres superen els cent setanta-cinc milions d’exemplars. Les tenebres i l’alba és la preqüela de la saga iniciada el 1989 amb Els pilars de la Terra, l’èpic relat de la construcció d’una catedral medieval del qual s’han venut vint-i-set milions d’exemplars. La seva continuació, Un mundo sin fin, va obtenir també un gran èxit quan es va publicar l’any 2007 i el 2017 va veure la llum Una columna de foc, ambientada a l’Anglaterra del segle XVI durant el regnat d’Isabel I. Follett, que estima la música gairebé tant com els llibres, és un gran aficionat a tocar el baix. Viu a Stevenage, Hertfordshire, amb la seva dona Barbara, exparlamentària laborista per la seva circumscripció. Entre tots dos tenen cinc fills, sis néts i dos gossos.

Font: lacasadellibro