La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha encapçalat aquest dilluns una comitiva formada per ramaders andorrans i tècnics del departament d’Agricultura que s’han desplaçat fins al centre de selecció del Groupe Gascon situat a la vila de Villeneuve du Paréage, al departament de l’Ariège.

La visita s’ha fet en el marc del conveni establert entre el Groupe Gascon i el Departament d’Agricultura vigent des que es va iniciar el procés d’implantació i de selecció del bestiar boví que forma part de la IGP Carn d’Andorra. La ministra ha ressaltat la importància d’aquests desplaçaments per poder conèixer de primera mà noves tècniques de maneig i benestar animal, així com també per avançar en aquelles tècniques que facilitin la feina i producció diària dels ramaders.

L’objectiu d’aquest desplaçament era doble. Per una banda, la ministra i els ramaders han pogut participar en una sessió de formació al centre especialitzat en el qual es duu a terme el procés de selecció dels braus de la raça Bruna d’Andorra. D’altra banda, la jornada també ha servit per commemorar el 20è aniversari de la creació de Ramaders d’Andorra.

D’aquesta manera, la comitiva ha participat en una sessió formativa sobre consanguinitat, un element que es vigila de forma particular en el marc del procés de selecció de la raça Bruna d’Andorra donada la limitada dimensió de la cabana ramadera bovina. L’objectiu és evitar que s’arribi a un índex extremadament elevat de consanguinitat genètica.

Durant la jornada també s’han abordat altres temàtiques d’interès per al sector ramader. Així s’han exposat les diverses modalitats per a implantar un centre de recria d’anolles per afavorir la reposició de mares i també s’han volgut conèixer les tècniques d’inseminació artificial que permetrien afavorir tant els índexs de fecunditat com una millora de la distribució del cicle reproductiu dels animals adults.

Aprofitant el desplaçament, la comitiva ha visitat les instal·lacions d’aquest centre especialitzat de selecció del Groupe Gascon en el qual es troben actualment allotjats els vedells andorrans que se subhastaran a la propera fira de braus d’Andorra. La infraestructura utilitza un procediment molt similar a l’andorrà i això genera que les sinergies i intercanvis d’experiències siguin molt productius. Al final de la jornada els ramaders també han pogut visitar una explotació bovina d’un dels ramaders associat al Groupe Gascon.