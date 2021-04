Calvó destaca la recuperació de l’agenda mediambiental iberoamericana

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha lloat que després d’11 anys sense celebrar-se, i sota la Secretaria Pro Tempore (SPT) d’Andorra, s’hagi recuperat l’agenda mediambiental de la Conferència Iberoamericana. “Hem reobert la dimensió mediambiental plantejant els problemes urgents, sense deixar de banda els compromisos i acords internacionals en la matèria”, ha apuntat la ministra.

La ministra Silvia Calvó ha participat aquest dilluns a la tarda a l’esdeveniment previ ‘Diálogo Iberoamericano: ¿Qué agenda medioambiental para el futuro?’, en el marc de la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que acull Andorra fins el 21 d’abril. A l’acte també hi han pres part la vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica d’Espanya, Teresa Ribera; la ministra de d’Ambient i Energia de Costa Rica, Andrea Meza Murillo; i el ministre de Medi Ambient i Recursos Naturals de la República Dominicana, Orlando Jorge Mera.

Calvó ha lloat que després d’11 anys sense celebrar-se, i sota la Secretaria Pro Tempore (SPT) d’Andorra, s’hagi recuperat l’agenda mediambiental de la Conferència Iberoamericana. És per aquest motiu que durant els dos anys de mandat d’Andorra de la SPT s’ha recuperat de nou la conferència de ministres de medi ambient, el passat 16 de setembre, i prèviament el país ha acollit la Trobada Anual de la RIOCC, al novembre del 2019, i la Reunió de la CODIA, al juny del 2020. “Reafirmem l’important paper que tenen aquestes xarxes com espais de diàleg, intercanvi d’informació i experiències per a impulsar la cooperació mediambiental de la regió”, ha destacat Calvó.

Fruit de tota aquesta feina, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha recordat que després de la celebració de la trobada ministerial de medi ambient es va poder aprovar una declaració ambiciosa basada en tres eixos. La recuperació, conservació i ús sostenible de la biodiversitat; la promoció d’uns sistemes de producció i patrons de consum que permeten la transició cap a una econòmica més sostenible i circular; i la innovació com a motor de desenvolupament sostenible.

És en aquesta lluita contra el canvi climàtic i en favor de la transició energètica que la sortida de l’atzucac actual, provocat per la COVID-19, les polítiques verdes prenen més força que mai. Per aquest motiu, Calvó ha emfatitzat que “’impacte de la pandèmia no pot frenar la capacitat dels governs i del sector privat per apostar per al desenvolupament sostenible i l’acció climàtica”.

La ministra ha explicat que Andorra s’ha compromès a nivell internacional per assolir la neutralitat carboni el 2050 i per fer-ho el Govern ha aprovat una estratègia a llarg termini que defineix i especifica les palanques que cal activar. Clavó a animat a la resta de països a segur aquesta línia.

Finalment, la ministra ha fet una crida i ha estès la mà a tota la societat per implicar-la en aquest camí. “La sortida de la crisi actual ha d’orientar-se cap a la transició verda, tenint en compte que els models econòmics que aposten pels paràmetres mediambientals sempre resulten més beneficiosos”. La trobada ha permès presentar l’informe d’Innovació per al Desenvolupament Sostenible a Iberoamèrica 2021 que possibilita els estats tenir indicadors del observatori de La Rábida per fer un major seguiment de l’agenda iberoamericana.