Andorra la Vella acull avui i demà el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano

‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030. Iberoamèrica enfront del repte del coronavirus’. Aquest és el lema del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano que s’ha inaugurat aquesta tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que està organitzat per la Secretaria General Iberoamericana-SEGIB, el Consell d’Empresaris Iberoamericans-CEIB i la Confederació Empresarial Andorrana-CEA. Entre avui i demà intervindran més de 100 ponents de la Regió, entre autoritats, presidents d’organitzacions empresarials, representants d’institucions i empreses destacades i els màxims experts en diverses matèries.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha donat la benvinguda als assistents en una sessió inaugural que ha comptat amb parlaments de la Secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i del cap de Govern, Xavier Espot.

Marsol ha presentat Andorra la Vella com el centre administratiu del país, i també nucli comercial i empresarial, que s’ha vist afectat de ple per la pandèmia. En aquest sentit ha evidenciat la necessitat de diversificar i complementar una economia basada en el turisme, alhora que ha expressat la convicció que les administracions han d’oferir suport al teixit productiu per generar riquesa i mantenir els llocs de treball, amb accions com el foment de l’obra pública o la rebaixa de la pressió fiscal.

A la sessió inaugural també hi han intervingut el president de l’Organització Internacional d’Ocupadors (OIE), Erol Kiresepi; el president de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, CEOE, i de la Secretaria Permanent del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, Antonio Garamendi -que ho ha fet de manera telemàtica-; i del president de la Confederació Empresarial Andorrana, CEA, i del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, Gerard Cadena.

La trobada empresarial gira entorn a 7 eixos temàtics que reflecteixen els reptes de la comunitat iberoamericana en el context post Covid. Així, els ponents tractaran sobre la innovació empresarial com a pilar per a la recuperació, o la transformació digital, entre d’altres qüestions. Culminarà demà a la tarda amb un Conversatori amb Caps d’Estat i de Govern, a qui es lliuraran les conclusions que traslladaran a la Cimera que es durà a terme el dimecres al nostre país.

La Cimera Iberoamericana és “l’esdeveniment de més calat internacional i multilateral que mai haurà celebrat Andorra”, segons ha expressat el Cap de Govern, Xavier Espot. Se celebrarà de manera telemàtica però amb presència a Andorra dels Caps d’Estat i de Govern d’Espanya, Portugal, Guatemala i la República Dominicana, que arribaran demà al migdia.

Els assistents de forma presencial han de presentar una PCR o TMA negativa en les 48 hores anteriors i un test ràpid d’antígens per a tots els actes, així com l’ús obligatori de mascareta FFP2 i seguir estrictament els circuits i itineraris marcats.

La trobada suscita molt d’interès informatiu: s’han acreditat 70 mitjans presencials de 13 països i més de 100 periodistes de forma telemàtica de 26 països diferents.