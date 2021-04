Espot referma el compromís pel desenvolupament sostenible a la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la sessió inaugural de la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana. La trobada, que té lloc el 19 i 20 d’abril al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, forma part de l’agenda de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que Andorra acull fins al 21 d’abril amb la cloenda de la reunió plenària dels 22 Caps d’Estat i de Govern iberoamericans a Soldeu.

En la inauguració de l’esdeveniment també han participat la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, el president de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i de la Secretaria permanent del Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB), Antonio Garamendi, el president de l’Organització Internacional d’Empleadors (OIE), Erol Kiresepi, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.

Durant la seva intervenció, Espot ha destacat que Andorra “és un país clarament compromès amb el desenvolupament sostenible” i amb l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides. Per aquest motiu, ha afegit el cap de Govern, “com amfitrions de la XXVII Cimera Iberoamericana vam voler posar el desenvolupament sostenible al centre de l’agenda”. Un fet plasmat plenament al lema de l’esdeveniment: ‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’.

En aquest sentit, Xavier Espot ha afirmat que, en el context de la pandèmia de la COVID-19 i de les seves conseqüències sanitàries, econòmiques i socials, “la innovació i el desenvolupament sostenible ens marquen el camí a seguir” i ha ressaltat que “sense el compromís de les organitzacions empresarials i de les persones que estan al capdavant de les empreses de la Regió, el desenvolupament sostenible seria una entelèquia”.

El cap de Govern ha posat en relleu que el pla de recuperació que ha posat en marxa l’Executiu sota el nom d’Horitzó 23 –en referència a l’any en què acaba l’actual legislatura– “posa èmfasi a reconvertir i millorar en clau de sostenibilitat els nostres sectors tradicionals, com el turisme; i també a diversificar l’economia amb activitats que contribueixin a fer-la més resilient”. “Andorra és un país d’empresaris i emprenedors”, ha apuntat, i ha afegit que amb el desenvolupament sostenible “volem que ho continuï sent” sumant als investigadors, els experts en energies renovables o les persones capaces de desenvolupar una tecnologia disruptiva.

Per la seva banda, Rebeca Grynspan ha destacat que l’actual conjuntura sanitària, econòmica i social, causada per la COVID-19, “ens obliga a treballar units” i ha afirmat que la Trobada Empresarial “busca avançar en el compromís de l’empresariat iberoamericà amb l’Agenda 2030” de les Nacions Unides. La Secretària General Iberoamericana ha lloat “el paper de les empreses durant la pandèmia” i ha afirmat que en els darrers mesos s’ha donat visibilitat la importància de la innovació i s’ha accelerat la digitalització.

Precisament, Gerard Cadena ha remarcat que la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana és “un esdeveniment important perquè Iberoamèrica i les seves empreses es mereixen un nou horitzó, que avui comencem a dibuixar”. “La resposta al repte del coronavirus és innovació i sostenibilitat”, ha afegit. Una consideració que han compartit Antonio Garamendi i Erol Kiresepi, que han assenyalat la innovació com a un dels “pilars” per cimentar la recuperació d’Iberoamèrica.

La cònsol major d’Andorra la Vella ha posat en relleu el paper d’Andorra com a capital comercial del Pirineu. “Tenim el repte compartit de dissenyar una estratègia comú contra la COVID-19 amb la sostenibilitat i el respecte al desenvolupament, que han de ser claus”, ha afegit.

L’aposta publico-privada per la transició energètica i la sortida de la ciris COVID-19

En aquest marc, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha participat aquest dilluns a la tarda a l’acte ‘Energía y transición ecológica en Iberoamérica: claves para una salida verde de la crisis’. En la seva intervenció s’ha mostrat convençuda que la sortida de la situació actual provocada per la COVID-19 passar per seguir fent passos decidits cap a la transició energètica perquè “és la única via per assolir una recuperació sostenible”.

Calvó ha defensat que aquest canvi de paradigma va estretament lligat amb una major i més forta inversió publico-privada impulsant projectes que descarbonitzin l’econòmica i aprofitant les palanques que brinden la tecnologia i la innovació. És en aquest context que la ministra ha explicat la importància de les inversions que realitza FEDA per assolir aquest objectiu. La titular de Medi Ambient ha destacat les instal·lacions de cogeneració, la valorització dels residus urbans o la instal·lació de fonts d’energia renovable.

Més enllà de la inversió pública, Calvó ha destacat que Andorra ha desenvolupat un marc normatiu i jurídic per impulsar i facilitar la inversió privada en infraestructures energètiques. Així, i gràcies a la regulació de l’autoconsum de l’energia provinent de fonts renovables, s’impulsa un sistema descentralitzat perquè grans i petits inversors puguin tenir un rol actiu en la producció.

En aquesta mateixa línia, la ministra ha ressaltat que l’Executiu ha treballat un projecte de Llei per crear un preu del carboni que repercuteixi en una reducció del preu del transport públic per fer-lo d’accés universal. “Volem una transició energètica ràpida, però no menys social”, ha apuntat. A més, també a avançat que el Govern està treballant en un projecte pioner com és l’emissió de bons verds. La iniciativa “garanteix que tots els projectes finançats amb aquest diners compleixen amb alts criteris de sostenibilitat”, ha resumit. A més, també ha explicat que l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic està acabant d’elaborar les bases del marcat voluntari de crèdits de carboni, a més de les ajudes que ja s’estan impulsat a través del pla Renova.