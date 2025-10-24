La Fanga Escènica representarà “Dones de flors i herbes”, a Escaldes

La Fanga Escènica representa aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany l’obra de teatre “Dones de flors i herbes”, dirigida per Irina Robles. La representació, escrita per Agustí Franch, està programada per al dissabte (20 h) i el diumenge (12 h) a la Sala La Feréstec. Les entrades es poden adquirir en venda anticipada a través d’Internet.
L’obra explica la història de la Pepeta i la Cinta, dues trementinaires que abandonen la Vall de la Vansa per a fer un dels seus habituals viatges a peu per tot el país amb l’objectiu de vendre els remeis naturals que han estat preparant durant l’estiu. A banda dels guariments, s’enduen, cadascuna, un secret que durant els mesos que són fora de casa es farà cada vegada més evident. Durant el camí aniran construint una relació simbiòtica d’admiració mútua que posarà sobre la taula els dilemes i contradiccions que els fan perdre el son.
El focus de “Dones de flors i herbes” està posat en les protagonistes i la seva relació, en un joc dramatúrgic que convida el públic a recrear i imaginar els diàlegs amb la resta de personatges. La representació és un homenatge “a totes les dones que en un moment donat van haver d’omplir les llaunes i els farcells i posar-se a caminar”. I se subratlla: “L’argument va de quedar-se o marxar, de transgredir o seguir la norma; de parlar o callar; de guarir o matar”.
Producció de teatre al Pirineu
L’equip artístic el formen les actrius Núria Llobet i Raquel Torrent, acompanyades de Xiomara Abello a la guitarra i la veu. El vestuari va a càrrec de Maria Solsona i l’escenografia és de Maria Ubach. Eloi Pla és el responsable de la il·luminació i Xiomara Abello s’encarrega de l’espai sonor.
La Fanga escènica és una companyia de teatre que va néixer amb l’objectiu de crear i produir teatre al Pirineu. Des de 2021 produeix espectacles vinculats al territori posant en valor el pas del temps, la identitat i la natura.