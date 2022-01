Calefacció del cotxe: quina és la temperatura ideal?

Quan les temperatures són baixes, quan entrem en el nostre vehicle posem la calefacció per a entrar en calor al més aviat possible. Però, sabies que les altes temperatures poden suposar un risc per a la conducció?

És cert que no tots tenim la mateixa sensació de calor i que pot haver-hi més d’una discussió pels controls de la calefacció al cotxe. No obstant això, hi ha una dada objectiva: la temperatura ideal de l’habitacle del cotxe a l’hora de conduir és entre 19 i 22 graus centígrads.

Circulant a aquesta temperatura ens trobarem molt més còmodes i, en un viatge llarg, ens cansarem menys i conduirem d’una forma molt més segura. Recorda que una temperatura excessiva redueix la capacitat de reacció davant qualsevol imprevist i, a més, pot provocar somnolència i irritabilitat.

En la majoria dels vehicles, i gràcies a la tecnologia, els sistemes de climatització són duals i venen de sèrie. Això permet regular la temperatura amb diferents intensitats en el costat del pilot i del copilot de manera independent, a vegades fins i tot amb una diferència d’entre 5 a 7 graus. En alguns cotxes, també es pot regular la temperatura per als ocupants dels seients posteriors.

Recorda també que és aconsellable conduir amb la menor quantitat de peces d’abric possible, ja que necessites tenir llibertat de moviments i agilitat per a arribar amb comoditat i agilitat a tots els comandaments.

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat