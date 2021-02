Caldea activa la selecció de l’equip que dissenyarà el projecte de l’Hotel

Caldea comença el procés de selecció de l’equip que haurà de dissenyar el projecte de construcció de l’hotel que s’ubicarà a la Torre de Caldea. Aquest procés es produirà en dues fases, una primera de preselecció de candidatures i una segona de concurs d’idees en la qual només els equips finalistes hauran d’elaborar i presentar la seva idea. L’objectiu és que a mitjans del mes de maig es pugui comunicar el projecte guanyador. Podran optar al procés els professionals col·legiats en qualsevol Col·legi Oficial d’Andorra, Espanya i França amb experiència en projectes similars, moderns, en els que conviuen amb harmonia tecnologia i sostenibilitat, segons informa Caldea en un comunicat.

Els requisits per participar en el procés seran comptar amb un equip tècnic format com a mínim per un arquitecte especialista en eficiència energètica i arquitectura bioclimàtica, un equip d’enginyers, un d’instal·lacions i un d’estructura especialista en murs cortina; un interiorista, i uns tècnics en noves tecnologies (il·luminació i domòtica). Els interessats hauran de superar dues fases i en un primer estadi només hauran de configurar un dossier per presentar els currículums de tots els membres de l’equip i els treballs fets anteriorment, similars a aquest. D’entre totes les candidatures, se seleccionaran fins a cinc equips dels quals es valorarà el perfil tècnic de cada membre i el del grup, la qualitat tècnica i artística dels projectes elaborats, que han de tenir caràcter innovador i una clara orientació a una arquitectura mediambientalment conscient. Els equips seleccionats en aquest primer tram del procés podran participar en el concurs final d’idees en el qual ja hauran de presentar un primer esborrany amb la idea del projecte.

El primer bloc de documentació amb el resum curricular i el book de treballs s’haurà d’enviar al correu electrònic: direcciost@caldea.com abans de l’1 de març del 2021. El dia 1 d’abril es confirmaran els finalistes d’aquesta primera fase que seran els que podran presentar-se al concurs d’idees. El termini per presentar la idea serà el 3 de maig. El procés culminarà a principis del mes de juny amb l’elecció de l’equip de projecte del Caldea Hotel i les obres de construcció haurien de començar a la tardor.