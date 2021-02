Conveni entre l’UdA i l’UVic per oferir el grau en Educació infantil

Els titulats del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra podran ampliar els seus estudis i obtenir el grau en Educació infantil gràcies a un conveni amb la UVic-UCC. Així n’ha informat l’UdA en un comunicat.

Actualment, el bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra (UdA), de tres anys de durada, permet exercir la professió de mestre de maternal (d’infants de 2,5 a 5 anys) i de primera ensenyança (de 6 a 11 anys) al sistema educatiu andorrà, i obtenir l’homologació per exercir de mestre d’educació primària al sistema educatiu espanyol, ja sigui a l’estat espanyol o a les escoles d’Andorra adscrites a aquell sistema.

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), han signat un conveni de col·laboració que permetrà que les persones ja titulades en bàtxelor en Ciències de l’educació per l’UdA puguin ampliar els seus estudis i obtenir, a més, el grau en Mestre d’educació infantil que imparteix la universitat catalana amb la superació de 61 crèdits suplementaris.

Amb l’acord assolit amb la UVic-UCC, els estudiants de l’UdA podran exercir també de mestres d’educació infantil al sistema educatiu espanyol amb un any d’estudis suplementaris a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de Vic o a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. A banda de cursar els 61 crèdits suplementaris (dividits en vuit assignatures), els estudiants hauran de fer els tràmits de reconeixement per part de la UVic-UCC de les assignatures cursades i aprovades en el marc del bàtxelor en Ciències de l’educació. Els titulats del Bàtxelor que optin per aquesta via també es beneficiaran d’una rebaixa en el procés de convalidació i abonaran el 5% del valor dels crèdits enlloc del 15% que és habitual.

El conveni té una durada de quatre anys prorrogables tàcitament en períodes de quatre anys successius. Ha estat signat pel rector de l’UdA, Miquel Nicolau, el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i el director general de la FUBages, titular de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC, Valentí Martínez. Segons Miquel Nicolau, l’acord “dona resposta a una demanda dels estudiants de l’UdA i suposa un pas més en l’estreta col·laboració que mantenen les dues universitats des de l’any 2003”. De la seva banda, Josep Eladi Baños creu que “el conveni recull l’interès mutu de col·laborar plegats en l’àmbit de la formació de mestres i significa una mostra més del compromís que la Universitat té amb el territori i la societat que l’envolta”. Ambdues universitats estan treballant en la formalització de nous acords de col·laboració.