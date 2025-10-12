Títol: Bufacullera
Escriptor: Pierre Bertrand
Il·lustradora: Magali Bonniol
Traducció: Teresa Duran
Editorial: EntreDos
Pàgines: 28
Edat: Primers lectors
Bufacullera és un llibre àlbum que, amb el títol de Cornebidouille, l’editorial L’École des loisirs va publicar a França el 2003, fa ja vint-i-dos anys, i allà va evolucionar fins a esdevenir una sèrie de sis llibres força popular, que es caracteritza per l’humor, i que atrau, segons afirma l’editorial, pel combat i la venjança que proposa.
Bufacullera és el primer títol de la sèrie, i a primera vista podria semblar una història més al voltant del tema de la por infantil, en un entorn editorial on predominen els llibres per a tractar les emocions. Però, sorprenentment, la proposta és ben diferent, tant que s’acosta més als contes d’abans que als actuals. El títol és el nom amb què es coneix una bruixa de llegenda, un personatge que es fa servir per a fer por als infants —talment l’home del sac i tants d’altres—, i concretament, quan n’hi ha algun que no es menja la sopa, ella apareix just abans d’anar a dormir.
En aquesta ocasió, quan entra en escena la Bufacullera es troba al davant un nen anomenat Pere, que té molt de Pere Sense Por, perquè és un infant que es mostra descarat, sense pèls a la llengua i que, amb un vocabulari viu i un enginy afilat, s’enfronta a la bruixa, en un combat o conflicte literari d’allò més intens i apassionant. El final és el més sorprenent que, en ple segle XXI, es pot trobar en un llibre infantil. Gens políticament correcte. I aquest ingredient que viatja a contracorrent és un punt tan a favor de la proposta que arriba a esbatanar els sentits del lector.
Del llibre, en destaca la traducció de Teresa Duran, que dota la història d’un llenguatge exquisit, a estones rimat, i el joc que la il·lustradora fa amb l’ampliació o reducció de la mida de les imatges en funció de cadascuna de les accions del conflicte.
Bufacullera és una proposta atractiva i original, malgrat els anys que ja té, en el nostre panorama editorial actual, ideal per a narrar en veu alta. L’èxit pot estar assegurat.
Pep Molist / Clijcat / Faristol