“Burnt Offering”, un espectacle coreà de dansa arriba a Andorra commemorarà els 30 anys de relacions amb Corea del Sud

Amb motiu del 30è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre Andorra i la República de Corea, l’Ambaixada de la República de Corea presentarà l’espectacle de dansa contemporània Burnt Offering, una producció de la prestigiosa companyia 99 Art Company, que combina els ritmes tradicionals de la dansa coreana amb elements creatius contemporanis.
La representació tindrà lloc aquest mateix dimarts, 11 de novembre, a les 20.30 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’entrada és gratuïta i l’accés es farà per ordre d’arribada.
Estrenada l’any 2019 i guardonada amb el Gran Premi i el Premi a l’Excel·lència dels Premis d’Arts de Seül 2023, Burnt Offering és una creació de la reconeguda coreògrafa Jang Hyerim. L’obra ret homenatge a la dansa folklòrica coreana Seungmu, un estil ritual que combina espiritualitat, ritme i emoció, i que forma part del patrimoni cultural immaterial de Corea.
La peça fusiona la tradició i la contemporaneïtat mitjançant la música en directe d’instruments tradicionals com el gayageum i el geomungo, juntament amb interpretacions coreogràfiques d’una gran intensitat visual.
L’organització de l’espectacle és fruit de la col·laboració entre l’Ambaixada de la República de Corea, el Ministeri de Cultura, Esports i Turisme de Corea, la Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) i el Govern d’Andorra.