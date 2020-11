Benazet confirma que la corba s’està doblegant

Les dades sanitària, segons ha indicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, demostra que la corba “s’està doblegant”; tot i això ha reiterat la necessitat de mantenir les mesures sanitaries i evitar el relaxament. Així, ha assenyalat que actualment es registren 1.265 casos actius al país, 10 menys respecte ahir. D’aquest total, hi ha 31 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (23 a planta i 8 a l’UCI). A la planta especial COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 11 residents, tots del mateix sociosanitari. Es comptabilitzen un total de 3.548 altes i 75 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

En vista de les dades registrades el darrers dies, Martínez Benazet ha explicat que la pressió sanitària sobre el sistema sanitari “ha baixat”, quelcom que el titular de Salut ha atribuït a les mesures implementades per l’Executiu en les darreres setmanes. “El nostre primer objectiu és protegir la salut de la població i baixar la pressió del sistema sanitari”, ha afirmat.

D’altra banda, Benazet ha fet una crida a la població del país que hagi marxat de vacances durant la darrera setmana o hagi estat en una situació de risc de contagi que es realitzi una prova epidemiològica per tal de poder detectar de la millor manera possible el virus. Per demanar cita prèvia per realitzar-se la prova cal trucar al telèfon +376 821 955. A més, també ha recordat que l’stoplab mòbil està actualment a La Massana amb l’objectiu de facilitar les proves de la població de les valls del nord.

Pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha explicat que actualment hi ha 24 aules sota vigilància activa –20 amb tots els membres aïllats i 4 amb només alguns confinats– i 21 en vigilància passiva. Concretament, i en relació al cribratge específic que s’està duent a terme a l’Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d’Andorra la Vella, s’ha informat que s’han detectat 14 escolars positius i 1 docent, fins a la data.