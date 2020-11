Andorra la Vella retornarà l’impost de radicació comercial als negocis més afectats per la pandèmia

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyada del cònsol menor, David Astrié, ha ofert una roda de premsa telemàtica per exposar noves mesures d’ajuda als negocis d’Andorra la Vella afectats per les restriccions imposades per la pandèmia sanitària i per les restriccions de mobilitat dels territoris veïns que impliquen que no puguin accedir turistes al país. En aquest sentit, el Comú ha acordat retornar de manera íntegra l’impost de radicació empresarial i les taxes associades a uns 800 negocis de la parròquia mentre no puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat. Això afecta els comerços, bars, restaurants i hotels, i suposarà la devolució de més de 130.000 euros mensuals. El retorn de l’import es farà de manera automàtica, sense necessitat que cap empresari hagi de fer la demanda ni cap tràmit específic.

La mesura complementa l’exoneració de prop de 600.000 euros que el Comú ja va aplicar a les empreses que es van veure obligades a tancar durant el tancament obligat d’abans de l’estiu. De moment això s’aplicarà al novembre i s’estendrà, si és necessari, també més endavant.

Conxita Marsol ha expressat que és el moment d’estar al costat dels negocis de la parròquia aplicant aquests ajuts directes, tal com es fa amb les famílies que sol·liciten reduccions del pagament del foc i lloc o dels rebuts de serveis com l’escola bressol. Per aquesta finalitat, el Comú ha ampliat la partida fins als 95.000 euros, 53.000 dels quals ja s’han utilitzat, un import que es tornarà a ampliar si és necessari.

La nova mesura anunciada se suma a d’altres ja implementades, com la reducció del 50% de la factura de l’aigua durant el segon trimestre. El Comú manifesta la voluntat d’ampliar i complementar les accions en funció de les necessitats i de les restriccions imposades per la situació sanitària.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

La cònsol major ha explicat que el Comú segueix treballant amb la fita de posar en marxa el Poblet de Nadal al desembre per contribuir a impulsar la reactivació comercial i també per donar il·lusió als ciutadans de la parròquia, en el cas que continuïn les restriccions perquè arribin els turistes. Marsol ha explicat que el Comú ha suspès amb responsabilitat aquests darrers mesos les activitats socials, com la Festa Major o la Fira d’Andorra la Vella, però ara entén que cal tenir preparada la campanya nadalenca per poder aportar optimisme en el context actual i viure el Nadal al carrer.

Un dels atractius és la roda de fira -nòria-, contractada amb un preu molt inferior a les activitats de l’any passat -el túnel de llum i so tenia un cost de 135.000 euros i la nòria de menys de 68.000-, un giny que permet complir les mesures sanitàries fomentant la compra d’entrades en línia. La cònsol major ha recordat que tots els infants de la parròquia podran viatjar-hi una vegada de franc.

Davant de la incertesa per la situació sanitària, el Comú ha optat per organitzar una campanya nadalenca més austera i suspendre tant la pista de patinatge com el tobogan sobre gel sintètic, tot i que amb l’objectiu de poder oferir un Poblet de Nadal adaptat i que pugui continuar sent un reclam.