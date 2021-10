‘Batch cooking’: és segur cuinar per a tota la setmana?

El ritme de vida, i els hàbits del dia a dia, sovint fan complicat cuinar cada dia. I si som dels que ens emportem el dinar a la feina, aquesta tasca pot suposar una feina addicional gens fàcil.

Cuinar per a tota la setmana resulta pràctic, però no pot fer-se amb qualsevol aliment. La major part dels menjars cuinats aguanten uns 3-4 dies en el frigorífic, però passat aquest termini no són segurs. En alguns casos, com l’arròs i la pasta, plats amb salses o guisats amb carn, la durada és inferior. Això cal tenir-ho en compte en la planificació dels menús per a batch cooking, anglicisme amb el qual es defineix a l’hàbit de cuinar per a tota la setmana.

Una bona opció és congelar en envasos individuals i anar traient-los quan els haguem de consumir. Això sí, la descongelació sempre ha de fer-se en el frigorífic (requereix previsió) o en el microones a baixa temperatura, removent cada poc temps per a aconseguir un bon resultat.

Mai s’ha de descongelar a temperatura ambient (en els fogons, per exemple), sota el doll d’aigua calenta de l’aixeta, al bany maria ni, per descomptat, al sol o sobre el radiador.

Per Consumer/eroski.com / Tot Sant Cugat