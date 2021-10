Microsoft tria Barcelona per a investigar sobre IA

Com tantes altres multinacionals que l’han precedit (Facebook per posar un exemple), Microsoft amplia la seva presència a la capital catalana amb un centre d’R+D especialitzat en l’aplicació de tecnologies d’Intel·ligència Artificial per a la millora de l’experiència d’usuari en la web, que se sumarà als altres set centres de recerca que la seva divisió WebXT (Web Experiences Team) té repartits pel món.

Entre els productes de la companyia en els quals intervé la divisió WebXT es troben Azure, Bing, o el mateix Windows. Per això, acull a 5.000 professionals que treballen en tots els seus centres de desenvolupament.

El nou hub de Barcelona s’enquadra dins de l’equip de Search & AI que lidera Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft Corporation als Estats Units, i que és el grup més gran de WebXT de la companyia.

Aquesta divisió funciona com un entorn de start-up, ja que assumeix reptes per a generar un gran impacte en l’experiència web del consumidor, sempre en col·laboració amb altres grups de producte de Microsoft.

Concretament, el nou centre de Barcelona treballarà les àrees de Growth & Engagement (incubació de noves estratègies per a atreure usuaris al cercador Bing), Bing Local Search (noves experiències de cerca i recomanacions locals mitjançant l’optimització del data-mining), Core Search & AI (machine learning aplicat a l’experiència i la tecnologia de cerca), i Whole Page (experiència d’usuari en la pàgina de resultats de Bing).

La multinacional nord-americana ja ha iniciat la ‘caça’ de talents per a trobar al personal que treballarà en aquest centre, amb ofertes de treball publicades en el seu lloc web mitjançant les quals espera atreure talent de tota Europa. Ara mateix, entre els perfils que cerca trobem enginyers de programari, científics de dades, o experts en intel·ligència artificial.

En els pròxims anys, el personal contractat per a treballar en aquest centre podria superar el centenar de posicions.

Microsoft també vol que aquest hub d’R+D col·labori amb el teixit local, des d’universitats fins a empreses de tecnologia, passant per centres de recerca, per a generar un vector d’innovació en intel·ligència artificial.

Per Tecnonews