Controlem la forma de parlar

Cada ésser humà té una forma particular de parlar, expressar-se i comunicar-se que està relacionada bàsicament amb el que sent en el seu interior, els seus pensaments. Per això és important tenir control sobre la manera de pensar perquè en depèn que pugui assolir les metes proposades o simplement deixar-les en meres intencions.

Si del que pensem surten les nostres paraules i la manera com les diem, val la pena ocupar-nos en el que pensem perquè no ens preocupem pel que surti de la nostra boca, perquè les paraules tenen molt poder.

Tots caiem alguna vegada en un error a l’hora d’expressar-nos o a l’hora d’interpretar el que llegim o escoltem, i aquests errors són, fins a cert punt, compartits per l’emissor i pel receptor.

La comunicació és part essencial per poder assolir les metes laborals.

Quan hi ha bona comunicació entre un equip de treball i un altre, la productivitat laboral augmenta i una empresa pot créixer de forma més ràpida.

Parlar d’una comunicació efectiva és saber transmetre de manera concisa i clara cap al nostre equip de treball dues coses indispensables: a on volem arribar i de quina manera es vol aconseguir.

Ho fa perquè som conscients. En aquests moments correm el risc de perdre l’atenció de la conversa i començar a analitzar el nostre comportament. És aquí quan, hem d’intentar respirar tranquil·lament des dels músculs de l’estómac i no des del pit digues-te a tu mateix estic relaxat. Però no és l’únic que podem fer abans de parlar amb una persona o amb moltes persones durant un esdeveniment públic, etc .

També és molt recomanable, evitar el consum de cafeïna o l’alcohol. La primera pot augmentar la freqüència cardíaca i posar-nos bastant més nerviosos. La segona afectarà lògicament al nostre rendiment.

Parlar en públic no és una cosa agradable però per desgràcia tots passem per això en algun moment.

Els nervis poden arribar a jugar-te molt males passades i destruir una bona feina de mesos.

Parlar en públic és una activitat a la qual només necessites prendre-li el teu control i pràctica.

Confia en tu mateix i en el teu treball, la resta vindrà rodat.

Controlar la forma de parlar és teva.