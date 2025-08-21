Bàsquet: A la venda les entrades del VII Trofeu Encamp i del partit amistós d’equips d’Eurolliga

Encamp tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un punt de trobada imprescindible per als amants del bàsquet. El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà un total de tres grans partits internacionals, amb la presència d’equips d’Eurolliga i conjunts de primer nivell europeu. L’esdeveniment combinarà, d’una banda, un amistós d’Eurolliga i, de l’altra, la celebració de la setena edició del Trofeu Encamp, que ja s’ha consolidat com una cita esportiva de referència a la parròquia.
Partit amistós: FC Barcelona contra Paris Basketball
El tret de sortida arribarà el dissabte, 6 de setembre, a les 12 h, amb un partit d’alt voltatge que enfrontarà el FC Barcelona i el Paris Basketball. Dos equips habituals de l’Eurolliga que faran vibrar el públic amb un duel internacional d’alt nivell, ideal per a veure en acció grans estrelles del bàsquet europeu en el marc de les seves pretemporades.
Comprar aquí l’entrada per a l’FC Barcelona – Paris Basketball
VII Trofeu Encamp: tradició i bàsquet solidari
Després d’aquest aperitiu de luxe, serà el torn del VII Trofeu Encamp. El torneig arrencarà el dilluns, 8 de setembre, a les 19 h, amb l’enfrontament entre el BC Andorra i el Paris Basketball. Els tricolors, sota les ordres de Joan Plaza, tornaran a escollir Encamp per a un dels primers duels de la seva pretemporada, davant d’un rival tan exigent com el conjunt francès.
El Trofeu continuarà el dimecres, 10 de setembre, a les 19 h, també al Complex Esportiu d’Encamp, amb un partit de categoria femenina que enfrontarà el Toulouse Basketball Club i l’Spar Girona. L’equip gironí, tot un referent de la Lliga Endesa i amb una trajectòria consolidada a Europa, aportarà el seu talent i experiència en un duel que promet ser tan intens com espectacular. El Toulouse, per la seva banda, arriba amb l’objectiu de reivindicar el seu potencial en la pretemporada.
Les entrades ja es poden adquirir a través del web comuencamp.ad/vendaentrades. El preu és de 10,30 € i, com en les darreres edicions, els menors de 12 anys hi tenen accés gratuït sempre que adquireixin l’entrada. Per als partits FC Barcelona – Paris Basketball i Toulouse Basketball Club – Spar Girona, les entrades gratuïtes per a menors de 12 anys es poden obtenir directament a través de la mateixa plataforma web. En canvi, per al partit BC Andorra – Paris Basketball, es podran adquirir el mateix dia del partit a la recepció del Complex Esportiu d’Encamp.
Un any més, tota la recaptació es destinarà íntegrament a Càritas Encamp, que invertirà els fons en projectes solidaris a la parròquia.
Comprar aquí l’entrada per al BC Andorra – Paris Basketball