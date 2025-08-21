Reobre la piscina municipal de la Seu d’Urgell

La piscina municipal de la Seu d’Urgell reobre aquest dijous, 21 d’agost, després de les tasques de neteja i condicionament pels danys ocasionats per les tempestes del 18 i 19 d’agost. Els vestidors han quedat inhabilitats, però les persones usuàries tindran accés als lavabos de la instal·lació.

L’equipament estarà en funcionament tots els dies de la setmana fins el diumenge 7 de setembre. L’horari d’obertura serà de deu del matí a vuit del vespre. Els dies laborables hi haurà carrils habilitats per a nedar, de 10 a 11 hores i de 15 a 16 hores.

Les entrades i abonaments per a entrar-hi es poden adquirir a través de l’enllaç http://piscina.laseu.cat.

