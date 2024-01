Bartumeu Gabriel va a més a Pozza di Fassa

Bartumeu Gabriel a Pozza di Fassa (Skilv)

Avui dijous ha estat el segon dia de gegant per a l’equip nacional a Pozza di Fassa, en aquest cas corresponent al Nacional de Letònia. Bartumeu Gabriel ha estat 20è, confirmant la seva millora després de la seva lesió amb aquesta segona posició a la segona mànega.

Gabriel ha estat avui 20è amb +1.68 respecte al guanyador, l’austríac Kilian Pramstaller (1.43.70), després d’una primera mànega en què marcava el 30è crono, però una molt bona segona mànega en què era el segon temps i, amb això, guanyava fins a 10 posicions per finalitzar 20è a la cursa. A més, l’andorrà ha marcat 38.65, molt a prop dels seus actuals 37.93 de l’última llista de la FIS, el que dona prova de la seva bona cursa d’avui.

Així mateix, Àlex Rius ha sabut lluitar al gegant a la mateixa pista on correrà l’eslàlom, la seva disciplina, per a finalitzar 31è, mentre que Àlvar Calvo, jove U19 de l’EEBE que està corrent a Pozza amb l’equip nacional, ha sabut gestionar la cursa per a arribar baix i ser 37è. Qui no ha pogut completar la carrera ha estat Xavier Cornella, que havia estat 35è a la primera mànega, però que no ha sortit a la segona en tenir problemes d’esquena.

Greg Ribotto, entrenador: “Una bona segona mànega del Bartu, que ha fet el segon temps remuntant deu places i s’ha quedat a prop dels seus punts. La cursa estava bastant selectiva, havia nevat un poc i molta humitat, amb no massa visibilitat a la primera mànega i per això hi ha hagut molt DNF, i per això el Bartu ha fet una cursa sòlida i intel·ligent. A Àlex Rius li ha costat un poc, té poc entrenament en gegant i es tractava d’agafar confiança sobre la pista, el pendent, i també fer una mica d’esquí amb més velocitat perquè ens ajudi de cara a l’eslàlom. El seu objectiu era més pensant en les pròximes curses d’eslàlom a aquesta pista. Pel que fa a Àlvar, sortint per darrera estava molt complicat avui, però l’objectiu era assolir mànegues fins el final i ho ha fet. Continua lluitant i agafant experiència. Poc a poc tindrà més confiança per a millorar, però molt positiu avui acabar en una cursa amb molt de DNF”.