Presenten els resultats del projecte AISSS per a combatre la soledat no volguda al Pirineu

Projecte AISSS (Foto: Gemma Pla/Tucutun)

La Fundació iSocial ha presentat aquesta setmana els resultats del projecte AISSS (Atenció Integrada Social i Sanitària de la Soledat) en un acte celebrat al Hub d’Innovació Social i Sanitària de Terrassa. Després de 10 mesos de treball, el projecte ha establert les bases per a integrar el sistema de Salut al programa Vincles Alt Pirineu-Aran, que lideren els Serveis Socials comarcals per a abordar el repte de la soledat no volguda entre les persones grans del Pirineu català.

Una de les principals novetats del projecte AISSS és la identificació de 10 nous indicadors de salut que permeten millorar la detecció de situacions de soledat entre persones de més de 55 anys. Aquest avenç s’ha integrat al sistema tecnològic de big data Vincles-detecció, que ja comptava amb 53 indicadors socials procedents del padró, del cadastre de Serveis Socials i d’informants voluntaris de la comunitat.

La incorporació de dades sanitàries ha augmentat tant la fiabilitat com la precisió de l’eina. Això ha permès un lleuger increment (+3%) en el nombre de persones amb risc de soledat identificades, que representen fins a un 45% del total. Però, sobretot, ha aconseguit un notable augment (+21%) en la detecció de persones amb risc greu o molt greu, que ara representen un 23% del total, respecte al 2% que es detectava únicament amb dades socials.

A més, les dades de Salut han permès diferenciar millor la població major de 55 anys a la qual s’adreça el programa Vincles, identificant les persones empadronades que resideixen realment al municipi (42%) enfront de les que mantenen l’empadronament, però viuen fora (58%). Aquest fenomen, habitual als territoris de muntanya, ha estat especialment rellevant en el municipi pilot de Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell.





Coordinació entre Salut i Serveis Socials

Una altra fita destacada del projecte ha estat la millora en la intervenció individual i comunitària gràcies a la col·laboració entre professionals sanitaris i de serveis socials. Mentre que anteriorment la detecció i intervenció de situacions de soledat es realitzava de manera separada i sovint duplicada, el projecte AISSS ha impulsat un model de treball conjunt. Això ha permès un suport més personalitzat i efectiu per a les persones en situació de fragilitat social.

Dels 36 nous casos greus de soledat detectats a Montferrer i Castellbò gràcies a les dades sanitàries, s’ha aconseguit oferir suport a 10 persones mitjançant professionals sanitaris, 7 han començat a participar en activitats comunitàries i 3 han acceptat rebre un acompanyament individualitzat. El programa segueix actiu per a continuar oferint intervenció a la resta de persones detectades.





Expansió del model a tot el Pirineu català

Amb els resultats obtinguts, les entitats impulsores del programa Vincles Alt Pirineu-Aran treballen per a estendre aquest model integrat de Salut i Serveis Socials als 77 municipis del Pirineu català. L’objectiu és ampliar l’impacte positiu sobre el benestar de les persones grans que viuen en situació de soledat no volguda, millorant la seva qualitat de vida i afavorint la seva participació comunitària.





Un projecte col·laboratiu i innovador

El projecte AISSS s’ha desenvolupat entre gener i octubre de 2024 sota el lideratge de la Fundació iSocial i amb la participació d’Antares Consulting, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, la Fundació Integra Pirineus, la Gerència Territorial de l’Alt Pirineu-Aran de l’ICS i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò.

A més, ha comptat amb la col·laboració de l’empresa tecnològica basca Gislan i l’entitat social Agintzari, atès que el sistema Vincles és una adaptació del sistema Auzosare desenvolupat prèviament al País Basc per aquestes organitzacions. El projecte també ha estat possible gràcies al suport del Hub d’Innovació Social i Sanitària (HISS), que va seleccionar aquesta iniciativa en la seva primera Crida de projectes d’atenció integrada social i sanitària contra la soledat no volguda.