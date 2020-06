Bartumeu considera “minsa” i “penosa” la retallada de sous dels càrrecs públics

Progressistes SDP critica la reducció de sous dels càrrecs públics, que creu que arriba tard i es queda curta. També qüestiona la política financera per fer front a les conseqüències de la pandèmia. L’assemblea general del partit ha aprovat l’adhesió a la Internacional Progressista.

El líder de Progressistes SDP, Jaume Bartumeu, titlla de “penosa” la retallada dels salaris dels càrrecs públics. Creu que no calia tan temps per a un resultat tan minso. Assegura que per a una mesura com aquesta no calia fer una llei i recorda que quan va ser cap de Govern va rebaixar un 12,5% el sou a tots els càrrecs sense que hi hagués cap pandèmia.