Baró (PS) pregunta pels atacs de phishing i els mitjans per a evitar-los

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites a Sindicatura amb relació a la ciberseguretat i els atacs que es produeixen en aquest àmbit i que recentment s’han vist incrementats amb missatges fent-se passar per un banc del Principat.

Per una banda, el conseller general vol conèixer el nombre total de ciberdelictes que s’han detectat durant 2022 i 2023, així com el percentatge comparatiu dels atacs registrats el 2022 respecte a l’any anterior. Baró també ha preguntat pel Grup de Delictes Tecnològics del Cos de Policia per tal de saber quin és el procediment que s’empra en la detecció d’aquest tipus d’atacs, quantes persones treballen en aquest departament i els càrrecs que ocupen, així com el percentatge entre el nombre total de membres que té el Grup de Delictes enguany respecte al 2022.

Finalment, el conseller general socialdemòcrata ha preguntat per l’estat de la plaça que va deixar la sergent l’any 2021 i la previsió de cobrir-la i si l’administració pública, així com entitats i societats parapúbliques -com el SAAS, la CASS o Andorra Telecom, entre d’altres- es troben preparades per a combatre aquest tipus d’atacs cibernètics.