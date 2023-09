Bardina, a la 26a Conferència permanent dels ministres d’Educació del Consell d’Europa

Josep Anton Bardina intervenint en la sessió de la Conferència permanent dels ministres d’Educació del Consell d’Europa (SFGA)

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha participat en la 26a sessió de la Conferència permanent dels ministres d’Educació del Consell d’Europa, que se celebra aquest dijous i divendres a Estrasburg.

A la conferència, Bardina ha exposat el conjunt d’accions impulsades als centres educatius del país per a promoure els valors democràtics: l’educació basada en el respecte dels drets humans i el desenvolupament sostenible, la lluita contra l’assetjament i la protecció dels drets de les persones en les tecnologies digitals.

D’altra banda, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats ha destacat el compromís continuat d’Andorra amb l’educació, des de la presidència del Comitè de Ministres el 2012 fins a la declaració de Reykjavík del maig d’aquest any.

La trobada, sota el títol: ‘El poder de transformació de l’educació: valors universals i renovació cívica’, ha esdevingut un espai de debat al voltant de temes com la renovació de la missió cívica de l’educació, la importància de garantir l’educació en situacions d’urgència i de crisi, així com la transformació numèrica en l’àmbit educatiu. Després dels debats, s’han aprovat cinc resolucions on s’estableixen les accions necessàries per a promoure els valors democràtics i garantir el respecte dels drets dels aprenents en l’era digital.

Amb aquesta conferència de ministres, s’estableixen les bases per a la nova estratègia educativa del Consell d’Europa 2024-2030, “Prioritat als aprenents”, que s’està elaborant d’acord amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i es confirma el compromís d’Andorra en aquestes iniciatives.