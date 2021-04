La Salle de la Seu d’Urgell implantarà el seu Nou Context d’Aprenentatge el curs 2021-2022

El Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell apostarà aquest curs vinent per la implantació d’una nova línia pedagògica: el Nou Context d’Aprenentatge (NCA). Des del centre educatiu urgellenc han explicat que al llarg de les darreres setmanes del segon trimestre tots els alumnes de l’etapa de Primària han treballat en un Projecte NCA, que els seus mestres van escollir i preparar prèviament. Cada tarda s’han desenvolupat les sessions del projecte, en treball cooperatiu i sota l’orientació i guia del mestre. La valoració del claustre, asseguren, “ha estat totalment positiva, ja que s’ha constatat que els alumnes han estat molt més motivats i implicats en el seu propi aprenentatge”. Alhora, s’ha detectat “que els nens i nenes aprenen a ser més crítics i a donar la seva opinió”.

El nou context d’aprenentatge és “un nou marc pedagògic i pastoral”, dissenyat per La Salle Catalunya, “amb identitat pròpia i coherent amb la legislació actual, que presenta una innovadora proposta metodològica, organitzativa i avaluativa”. Amb aquest mètode, es proposen “oferir una resposta a l’escola d’avui davant d’un món que està canviant i on l’educació no pot quedar-se al marge d’aquesta revolució”. Pretenen, doncs, “adaptar-se a la nova realitat de l’alumnat, on l’aprenentatge passa a ser el centre del model enfront de l’ensenyament tal com el coneixíem“, i centrar-se “es centra en la persona, en els seus talents” i en cercar “la manera d’ajudar l’alumnat a adquirir habilitats i competències que li permetin transformar el món”.

En quins models i principis pedagògics es basa?

L’NCA es basa en el model “experiencial, relacional, l’ensenyament-aprenentatge i la figura de l’educador”. Per tant, es fonamenta en el fet que “l’alumnat pugui viure experiències significatives perquè adquireixi coneixements i construeixi la seva personalitat”. L’aprenentatge cooperatiu, a més, “ajuda a interpretar i integrar des del mateix aprenentatge les experiències del coneixement”, destaquen. Per tant, l’alumnat és el protagonista de la seva formació i creixement personal i l’educador és el mitjancer en el procés de l’aprenentatge, tot acompanyant l’alumne en el seu propi camí. També s’hi té en compte la interioritat, la ment, el cos, el moviment, la construcció del pensament, la conducta, l’activitat autoregulada i la dimensió social.

La Salle ha creat materials propis per dur a la pràctica l’NCA i seguir oferint “una educació integral que uneixi aprenentatge cooperatiu, creativitat i una visió solidària”. Per aconseguir-ho, el professorat ha estat format en aquesta nova metodologia i rep assessorament constant per part de l’Equip NCA de La Salle Catalunya.