Baixa el nombre de casos judicials per delictes sexuals

La memòria de la fiscalia d’aquest 2020 destaca que enguany s’han instruït 52 procediments per delictes contra la llibertat sexual, xifra que representa una clara davallada respecte dels 62 de l’any anterior. Les violacions han passat de 13 a 1 aquest 2020. Les agressions sexuals han baixat a la meitat i els abusos sexuals sense consentiment han disminuït. En canvi, han augmentat els casos d’abusos sexuals amb prevalença a menors i majors d’edat i els d’assetjament sexual. En aquest any no hi ha hagut cap causa incoada per afavoriment de la prostitució.

Pel que fa a altres delictes, s’ha de destacar que hi ha hagut en aquest període un increment dels casos de xantatge i s’han duplicat les violacions de domicili. Durant la presentació de la memòria de la fiscalia es va explicar que la delinqüència havia baixat un 20% a causa, sobretot, de la pandèmia. Segons va assegurar el fiscal general Alfons Alberca el confinament arran del coronavirus va impedir l’accés de persones foranes.