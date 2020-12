Es registren les temperatures més baixes d’un desembre des del 2012

L’hivern és a tocar i les temperatures han començat a caure de manera generalitzada a tot el país. Tant és així, que aquest dissabte es van assolir les xifres més baixes en un mes de desembre des del 2012. Segons va difondre el servei de meteorologia, a l’estació de les Salines es va arribar als -10,6ºC.

Un fet provocat per un episodi de fred provinent d’Europa que s’allargarà en els pròxims dies. El meteoròleg Lluís Miquel Pérez li posa nom, “massa àrtica d’aire“, que ve del casquet polar i amb els vents del nord fa que baixin molt les temperatures a indrets com el Principat.

A les valls del nord no es registrava un episodi de fred d’aquestes característiques des de febrer del 2018, quan es va arribar als -14ºC. La tendència marca que aquest mes serà fred i que hi haurà nevades intermitents a tot el territori. A més, serà humit, la qual cosa comportarà “més neu, que arribarà a la frontera del riu Runer perquè estarem parlant de temperatures baixes“. De fet, “les més baixes d’un mes de desembre des del 2012, tot i que hi va haver anys molt freds també com el 2007 o el 2010”.

Sempre hi ha hagut mesos amb temperatures irregulars a causa de l’escalfament global. De fet, el mes de novembre passat va ser un dels més suaus dels últims 80 anys. Fins i tot a l’octubre va fer més fred. Les previsions apunten que tindrem un desembre amb les temperatures habituals per a l’època de l’any.