Àxel Esteve arriba en el millor moment a la Copa del Món de Kitzbuehel

Àxel Esteve a Madonna di Campiglio. Foto: Stanko Gruden / Agence Zoom

Àxel Esteve disputa demà diumenge l’eslàlom de la Copa del Món de Kitzbuehel (Àustria). En un escenari molt especial, l’esquiador andorrà es troba preparat per a fer un bon paper a la pista austríaca. “Tenim moltíssimes ganes de tirar-nos a l’eslàlom”, ha afirmat l’esquiador, que arriba en un molt bon moment d’esquí i resultats.

“Avui hem anat a veure el descens i la veritat és que hi ha un ambient impressionant”, ha explicat el corredor, que està molt motivat per a la cursa d’eslàlom de demà: “Tenim moltíssimes ganes de demà tirar-nos a l’eslàlom”. Esteve ha estat preparant aquesta fita amb molta concentració: “Venim de fer uns entrenaments molt intensos i amb molt bones condicions, similars a les que tindrem a la carrera”. Kitzbuehel arriba en un bon moment per a l’andorrà, especialment després dels últims resultats en Copa d’Europa: “Estem més preparats que mai i, com dic, amb moltíssimes ganes de competir demà a l’eslàlom”.





Motivat per l’alt nivell que està demostrant

Esteve tindrà a Kitzbuehel la primera de les dues parades que farà en els pròxims dies de Copa del Món. Demà diumenge corre a Kitzbuehel i el dijous ho farà a Schladming. L’andorrà arriba a aquestes dues curses amb la motivació que li dona no només l’esquí que està demostrant, de molt alt nivell, sinó els últims resultats que ha estat assolint.





Bones Copes d’Europa

Esteve va ser 29è i 21è a les dues últimes Copes d’Europa de Berchtesgaden (Alemanya), on en va sumar 12 punts en total. Des del 30 de desembre passat, ha sumat tres victòries en curses FIS i una segona posició.

El responsable tècnic de l’equip nacional masculí, Fred Beauviel, ha explicat que l’Àxel està en un gran estat de forma i que en les últimes curses ha demostrat el seu nivell d’esquí, especialment a Berchtesgaden, però també a les anteriors Copes d’Europa a Itàlia, que tot i no finalitzar, estava sempre en temps del top30.

Aquesta temporada, Esteve ja ha corregut a la Copa del Món. Va ser a Madonna di Campiglio (Itàlia) el passat 22 de desembre, quan va ser 47è.

A Kitzbuehel, la primera mànega començarà aquest diumenge a les 10:30 hores, mentre que la segona està prevista per les 13:30 hores.