Avís groc per neu a tot el Principat

Avís groc activat per un canvi de temps amb nevades generalitzades a partir d’aquest dissabte. El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha emès un avís per un escenari que afectarà tot el país, amb l’arribada d’aire fred que podrà deixar nevades a totes les cotes. Segons la previsió, les precipitacions començaran de matinada i, tot i que inicialment seran febles, podran caure en forma de neu arreu del territori. Així ho publica aquest divendres RTVA.
A primeres hores de la tarda, les nevades s’intensificaran de manera puntual abans d’anar-se restringint progressivament cap al nord. El vent també guanyarà intensitat, fet que podria reduir la visibilitat, sobretot en zones elevades.
Les temperatures baixaran de forma notable. Les màximes no superaran els 2 graus a Andorra la Vella, se situaran al voltant dels 0 graus a 1.500 metres i arribaran fins als -6 graus al Pas de la Casa.
Més neu per al diumenge
De cara a diumenge, la pertorbació es desplaçarà cap al nord d’Itàlia passant per França, però continuarà afectant Andorra amb un flux de nord-oest. Això afavorirà un augment de la nuvolositat a partir de mig matí i la possibilitat de noves nevades febles a la tarda.
Després d’una breu treva, les precipitacions es reprendran al vespre al nord del país i s’allargaran a la nit