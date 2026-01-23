La Copa del Món Comapedrosa Andorra alça el teló, diumenge, amb la Vertical Race

L’estació de Pal Arinsal acollirà aquest cap de setmana la 15a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra, una de les cites imprescindibles del calendari de la Copa del Món d’aquesta modalitat. Les nevades de les darreres setmanes han deixat un excel·lent escenari per a la disputa de les proves, que enguany tornen al sector Arinsal.
El tret de sortida a la competició es donarà diumenge, dia 25 de gener, amb la tradicional Vertical Race, una de les proves més emblemàtiques de la Comapedrosa Andorra, molt valorada tant pels corredors com pel públic perquè es realitza íntegrament per la pista d’esquí, la qual cosa permet als esportistes donar el 100% sense que es generi cap interferència durant la progressió. Això la converteix en una cursa única i molt atractiva tant per als corredors com per als espectadors. Com a novetat, el traçat tindrà la sortida a la pista Les Marrades, amb un ascens molt intens de prop de 690 metres de desnivell, i acabarà als peus del pic de la Capa.
Dilluns, dia 26, tindrà lloc l’Sprint Race, modalitat olímpica, que pren especial rellevància durant la Comapedrosa Andorra perquè serà l’última prova Sprint abans dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina que es disputaran el mes de febrer i, per tant, l’última ocasió per als corredors de posar-se a prova en aquesta modalitat abans de la gran cita olímpica. L’Sprint ha guanyat molta popularitat darrerament per ser una modalitat explosiva i molt espectacular, amb un format basat en eliminatòries amb quarts de final, semifinals i final. El recorregut tindrà una llargada aproximada de 700 metres i es desenvoluparà íntegrament als peus de la Capa, a la zona de l’antic teleesquí, facilitant la visibilitat i el seguiment per part del públic.
El mantell nival gaudeix d’unes excel·lents condicions amb profunditats que arriben fins als 140 cm de neu acumulada. Per a demà dissabte es preveuen noves nevades, per a donar pas a una jornada de diumenge amb temperatures lleugerament més suaus i neus intermitents de cara a la disputa de la Vertical Race. El temps podria somriure a l’Sprint Race de dilluns amb una millora considerable en general. L’estació recorda que en funció de les condicions meteorològiques finals, el programa podria patir alguna variació, amb la qual cosa es recomana estar atent a les xarxes socials.
Cita amb els millors corredors del món
La Comapedrosa Andorra reunirà a Pal Arinsal els millors corredors d’esquí de muntanya del món, amb un total de 108 corredors en l’Sprint Race i 90 a la Vertical, que provenen de 20 països diferents. Destacarà la presència dels catalans Oriol Cardona, ferm aspirant a medalla olímpica, i les joves promeses Maria Costa i Ot Ferrer, ambdós també classificats per als Jocs Olímpics, que arriben en un excel·lent estat físic. Andorra, per la seva banda, tornarà a estar representada a la Copa del Món amb la participació de Max Palmitjavila, Marc Casanovas, Oriol Olm i Lea Ancion, que competiran al costat dels millors especialistes internacionals en una prova molt destacada i reconeguda pel seu alt nivell tècnic i esportiu.
Retransmissió en directe i forfet especial
La Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra continua guanyant visibilitat internacional i refermant-se com una de les cites clau del calendari en un context clau per a l’esquí de muntanya. L’edició d’aquest any recupera la retransmissió en directe, de manera que es podrà veure a canals com Eurosport, Discovery Max, RTVE, 3CAT, CCTV (Xina), CBC Canadà, Olympic Channel, Fuji TV (Japó) i RTVA, entre d’altres.
Per als espectadors que vulguin veure l’espectacle amb els seus propis ulls, l’estació posa a la seva disposició un forfet específic per a accedir a les zones de competició amb els remuntadors habilitats a un preu especial. Es pot escollir entre el forfet d’un dia, de dos o, fins i tot, de tres i es pot obtenir a taquilles o a les màquines expenedores de forfets de les estacions.