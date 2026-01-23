MyInvestor augmenta el seu volum de negoci fins a 13.817 milions amb 750.000 clients el 2025

MyInvestor, el neobanc recolzat per Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family offices, va tancar 2025 amb un creixement del 73 % en nombre de comptes, la qual cosa suposa la incorporació de 316.000 nous clients, fins a aconseguir un total de 750.000 comptes. Pel que fa al volum de negoci va augmentar un 66 % respecte a l’any anterior, amb un increment de 5.500 milions d’euros, fins a situar-se en 13.817 milions.
Per línies de negoci, els productes d’inversió van continuar sent el principal motor de creixement de MyInvestor el 2025, amb un volum de 9.334 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 94,1 % respecte al desembre de 2024.
Quant als comptes i dipòsits, el saldo es va situar en 3.930 milions d’euros, amb un creixement interanual del 27,3 %, mentre que el saldo en hipoteques i préstecs va aconseguir els 553 milions d’euros, amb un avanç del 27,4 % respecte a l’exercici anterior. La mora es manté en nivells mínims del 0,2 %.
L’exercici es va tancar amb un benefici net de 3,15 milions d’euros i una ràtio de capital CET1 del 26 % i TIER1 al 55 %, la qual cosa situa a MyInvestor com una de les entitats més sòlides del país.
Pla Premium
Entre les principals fites estratègiques de l’exercici destaca el llançament del Pla Premium de MyInvestor, una subscripció dissenyada per a reforçar la vinculació amb els clients i oferir una proposta diferencial en estalvi i inversió. Per una quota mensual de 7,99 euros, el pla inclou un compte en dòlars remunerada al 2,5 % TAE, dipòsits amb tipus d’interès de fins al 4 % TAE, accés prioritari a oportunitats d’inversió alternativa d’alta demanda, cashback en el pagament amb targetes i altres avantatges.
Líder en inversions
La inversió va continuar sent la principal palanca de creixement del neobanc el 2025, consolidant el seu posicionament com a plataforma integral d’estalvi i inversió per al client minorista a Espanya. La rendibilitat mitjana obtinguda pels clients inversors es va situar en el 7 %.
En un entorn de mercat més moderat que el viscut el 2024, els productes d’inversió de MyInvestor van registrar un comportament positiu. Les carteres indexades van obtenir rendibilitats que van oscil·lar entre el 2,1 % de la Cartera Estalvi, centrada en renda fixa a curt termini, i el 9,3 % de la cartera Metall, amb un perfil 100 % de renda variable, mentre que les carteres híbrides de Finanbest, que combinen gestió indexada i activa, van aconseguir retorns de fins al 11,8 % en els perfils de major risc.
Quant als fons de la gamma pròpia, MyInvestor Value, gestionat per Carlos Val-Carreres, va ser el producte més rendible de 2025, amb una revaloració del 22,6 %, enfront del 6,67 % de l’índex global i el 16,35 % de l’índex de petites companyies europees, el seu univers d’inversió.
A continuació, MyInvestor Cartera Permanent, estratègia gestionada per Rafael Ortega i Carlos Santiso, va signar una rendibilitat de l’11,4 %.
Li segueixen MyInvestor Mercats Desenvolupats i Emergents, que va avançar un 8,1 % l’any, i MyInvestor Nasdaq 100, amb una pujada del 5,1 %. Per part seva, MyInvestor Dividends, fons 100 % JP Morgan, va tancar l’exercici amb un guany de l’1,6 %, mentre que MyInvestor S&P 500 Equiponderado va acabar 2025 amb un retrocés del 2,3 %.
Els plans de pensions indexats també van tancar l’any amb resultats positius. MyInvestor Indexat Global va obtenir una rendibilitat del 8,3 %, MyInvestor Cartera Permanent PP va avançar un 9,3 % i MyInvestor Indexat S&P 500 va guanyar un 3,7 % en el conjunt de l’exercici.
Dins de la gamma de gestió activa, Finanbest Eficiente Bolsa Global es va revaloritzar un 10,6 % en 2025, mentre que Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta va tancar l’any amb un avanç del 3,3 %.
Entre les fites de l’any destaca el llançament del nou pla de subscripció de MyInvestor, que ofereix més rendibilitat, accés anticipat a oportunitats d’inversió i operativa avançada en els principals productes d’estalvi i inversió.
Sobre MyInvestor
MyInvestor és un neobanc recolzat pel Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos ‘family office’. Està supervisat pel Banc d’Espanya i per la CNMV i adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits. Amb un volum de negoci de més de 13.000 milions d’euros, és la major fintech d’Espanya i ofereix tota la gamma de serveis bancaris: compte, targetes, productes d’inversió -carteres de gestió automatitzada (roboadvisor), fons, accions, ETF, plans, micromecenatge immobiliari, capital de risc i crowdfactoring -, així com finançament per a hipoteques, consum i inversions.