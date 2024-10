Avantatges dels raspalls dentals elèctrics

Un raspall manual i un altre elèctric (Getty images)

La higiene bucodental és fonamental per a mantenir una bona salut general. Tot i que els raspalls manuals s’han fet servir durant molts anys, els raspalls de dents elèctrics han anat guanyant presència gràcies als seus nombrosos avantatges. En el següent article destaquem els avantatges més importants:

1. Eficiència en la neteja dental

Un dels principals avantatges dels raspalls de dents elèctrics és la seva superior eficiència en la neteja. Aquests dispositius realitzen milers de moviments per minut, superant àmpliament la capacitat manual. Això permet una neteja més profunda, ajudant a eliminar la placa bacteriana amb més facilitat i reduint el risc de càries i malalties periodontals.

2. Fàcil d’usar

Els raspalls de dents elèctrics són especialment útils per a persones amb dificultats motores, com les persones grans o aquelles amb artritis. Amb un raspall elèctric, només cal guiar-lo al llarg de les dents, ja que el moviment de neteja el fa el dispositiu. Això fa que sigui més fàcil aconseguir una tècnica de raspallat adequada, fins i tot, per a nens o persones amb poca experiència.

3. Temporitzadors incorporats

Molts raspalls de dents elèctrics venen equipats amb temporitzadors que ajuden a garantir que et raspallis les dents durant el temps recomanat pels dentistes, que és de dos minuts. Aquest temporitzador divideix el temps en intervals de 30 segons per a cada quadrant de la boca, assegurant una neteja uniforme.

4. Reducció de la placa i la gingivitis

Estudis clínics han demostrat que els raspalls de dents elèctrics són més efectius en la reducció de la placa i la gingivitis en comparació amb els manuals. Alguns models de raspalls elèctrics estan dissenyats específicament per a tractar problemes de genives, oferint moviments suaus, però efectius que redueixen la inflamació i les sagnies.

5. Estímul per al raspallat regular

L’ús d’un raspall de dents elèctric pot ser més motivador gràcies a la seva tecnologia avançada i la sensació de neteja més profunda que proporciona. Això pot fomentar hàbits de raspallat més constants, especialment en aquells que solen saltar-se la rutina diària.

6. Versatilitat i funcions avançades

Els raspalls de dents elèctrics sovint venen amb una varietat de funcions addicionals, com ara modes de raspallat específics per a neteja profunda, blanqueig o cura de les genives. També poden incloure indicadors de pressió que avisen si s’està aplicant amb massa força, evitant així el desgast de l’esmalt dental i el dany a les genives.